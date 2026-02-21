Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Московской области. Трагедия произошла в селе Константиново городского округа Воскресенск. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.

Четыре ребёнка и бабушка погибли на пожаре в частном доме в Подмосковье. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

Возгорание произошло 21 февраля. После его ликвидации в доме обнаружили тела четырёх детей. Также погибла их 61-летняя бабушка. Спастись удалось только старшему мальчику, который выпрыгнул из окна второго этажа. По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа электрокотла. Следователи возбудили уголовное дело. Его квалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

«По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 109 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

На месте работают криминалисты и следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о гибели людей при пожаре в Благовещенске. Пять человек погибли в жилом доме на улице Северной. Сигнал о возгорании поступил спасателям поздно вечером 21 февраля. К моменту прибытия пожарных веранда и кровля уже горели открытым пламенем. Огонь быстро распространился из-за позднего сообщения о ЧП. Предварительной причиной возгорания назвали неосторожность при курении.