Пожар в пятиэтажке в центре Москвы ликвидирован

Московская прокуратура подключилась к разбирательству по факту возгорания в многоквартирном доме в центре Москвы. Как отметили в пресс-службе, прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств случившегося.

Кадры с места пожара в центре Москвы. Видео © MAX / МЧС Москвы

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Установление всех обстоятельств и причин произошедшего на контроле в Замоскворецкой межрайонной прокуратуре», — отметили в ведомстве.

Столичное МЧС, в свою очередь, информировало о ликвидации пожара на Донской улице. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в доме № 3 на Донской улице в Москве. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огонь охватил личные вещи и мебель в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Пламя быстро распространилось по деревянным перекрытиям, затронув этажи со второго по пятый. Из здания были выведены 25 жильцов, для них развернули пункт временного размещения.