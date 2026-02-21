Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
21 февраля, 16:50

В центре Москвы полыхает жилой дом — эвакуированы 25 человек

В центре Москвы загорелся жилой дом. Обложка ©Telegram / SHOT

В центре Москвы произошёл пожар в жилом доме на Донской улице, огонь охватил три квартиры и деревянные перекрытия. Об этом сообщает SHOT.

В центре Москвы загорелся жилой дом. Видео ©Telegram / SHOT

Возгорание началось в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного здания — загорелись личные вещи и мебель. Пламя быстро перекинулось на две квартиры этажом выше, а также на деревянные конструкции перекрытий. Пожару присвоен повышенный, первый ранг сложности.

Из горящего дома эвакуированы 25 человек. На месте происшествия работают пожарные и экстренные службы, которые принимают меры для ликвидации возгорания.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы произошёл пожар в комплексе «Таёжные бани», расположенном на Волоколамском шоссе. Огонь охватил деревянное бревенчатое здание, входящее в комплекс. Пламя распространилось на площади 150 квадратных метров — горели личные вещи и мебель, находившиеся внутри помещения.

