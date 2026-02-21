Пятеро жителей Приамурья погибли в огне из-за неосторожности при курении

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Благовещенске, предварительной причиной возгорания названа неосторожность при курении. Данную информацию сообщает ГУ МЧС по Амурской области.

В Благовещенске при пожаре в жилом доме погибли пять человек. Видео © Telegram / МЧС Амурской области

Сигнал о возгорании на улице Северной поступил спасателям поздно вечером 21 февраля. К моменту прибытия первых подразделений веранда и кровля дома уже горели открытым пламенем. Как отмечают в ведомстве, огонь успел распространиться из-за позднего обнаружения и сообщения о пожаре.

В ходе тушения звенья газодымозащитной службы обнаружили в доме тела пятерых погибших — двух мужчин и трёх женщин. Пожар на площади 40 квадратных метров удалось ликвидировать. На месте работают дознаватели МЧС, проводится доследственная проверка.

