21 февраля, 12:13

Пять человек пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kononov Oleh

В Московском районе Санкт-Петербурга ночью 21 февраля произошёл пожар в квартире на улице Фрунзе, 16. Пять человек получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщили в городском управлении МЧС РФ.

«В квартире происходило горение обстановки на площади 65 квадратных метров… В результате пожара пострадали 5 человек, госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило в 2:30 мск, а к 4:23 мск пожар был полностью ликвидирован. К тушению пожара привлекались 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы произошёл пожар в комплексе «Таёжные бани» на Волоколамском шоссе. Чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, сигнал о возгорании поступил диспетчерам в 8:06 утра. Пожар охватил деревянное бревенчатое здание комплекса, огонь распространился на площадь 150 квадратных метров, затронув личные вещи и мебель.

