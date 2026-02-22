Олимпиада в Милане
22 февраля, 07:46

Следком показал кадры с места пожара в Подмосковье, где погибли пять человек

Последствия пожара в Подмосковье. Обложка © Telegram / СК Подмосковья

На месте пожара в Константиново, где погибли четверо детей и их бабушка, работают следователи и криминалисты. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Московской области.

Последствия пожара в Подмосковье. Видео © Telegram / СК Подмосковья

Сотрудники регионального управления Следственного комитета начали допросы свидетелей и проводят осмотр места происшествия. Запланировано назначение судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз для установления причин трагедии.

Напомним, что 21 февраля пожар в частном доме в селе Константиново унёс жизни пяти человек. В доме были обнаружены тела четырёх детей и их 61-летней бабушки. Спастись удалось только старшему мальчику, который выпрыгнул из окна второго этажа.

Милена Скрипальщикова
    avatar