В Раменском пожар в частном доме унёс жизни двоих человек

В подмосковной деревне Становое Раменского муниципального округа произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли мужчина и женщина. Как пишет пресс-служба МЧС по региону, возгорание, по предварительной информации, произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.







«Сегодня утром в деревне Становое Раменского муниципального округа по системе 112 поступила информация о пожаре в одноэтажном частном доме. По прибытии было установлено, что дом горит изнутри по всей площади. Причиной распространения огня послужило позднее обнаружение и сообщение о пожаре. Звеньями газодымозащитной службы в доме были обнаружены двое погибших — мужчина и женщина», — говорится в сообщении.

Ранее пять человек погибли при пожаре в частном доме в Московской области. Трагедия произошла в селе Константиново городского округа Воскресенск. Возгорание произошло 21 февраля. После его ликвидации в доме обнаружили тела четырёх детей. Также погибла их 61-летняя бабушка. Спастись удалось только старшему мальчику, который выпрыгнул из окна второго этажа. По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа электрокотла. Следователи возбудили уголовное дело.