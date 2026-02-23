Владимир Путин
23 февраля, 11:06

Пожар, унёсший жизни троих людей под Саратовом, произошёл из-за поджога

Обложка © Telegram/ Следком 64

В Саратовской области задержан мужчина по делу о гибели трёх человек при пожаре. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с хозяевами дома на улице посёлка Знаменский. После конфликта подозреваемый поджёг здание и скрылся.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ. Внутри находились 62-летний мужчина и две женщины 42 лет. Все трое погибли в огне. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью.

Напомним, что пламя охватило дом № 24/2, расположенный на Центральной улице, — огненная стихия бушевала на площади 176 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы расчёты МЧС. Сейчас на месте работают дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

