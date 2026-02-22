В центре Москвы перекрыли движение из-за крупного пожара

Движение транспорта перекрыто на участке улицы Образцова в Москве из-за пожара. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в официальном телеграм-канале ведомства.

«В связи с возгоранием на ул. Образцова (в районе д. 31) движение транспорта по ул. Образцова от д. 23 до д. 21. перекрыто в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

В столичном департаменте транспорта дополнительно проинформировали автомобилистов о том, что проезд также полностью заблокирован по дублирующей проезжей части улицы Сущевский Вал. Движение там перекрыто, начиная от дома номер 26.

К ликвидации возгорания и его последствий привлечены все необходимые экстренные и оперативные службы. В настоящий момент специалисты уточняют детали случившегося, а также выясняют информацию о возможных пострадавших.

Водителей и пассажиров настоятельно просят учитывать данную информацию при планировании поездок и заблаговременно выбирать альтернативные маршруты объезда закрытого участка.

Напомним, ранее стало известно о том, что в центре Москвы произошло возгорание в административном здании, где расположен банный комплекс Siberia. Огонь охватил около 350 квадратных метров на втором этаже. Заведение принадлежит бизнес-блогеру Дмитрию Портнягину. Стоит отметить, что ранее у здания уже были проблемы с законом: минувшей весной здесь снесли незаконную пристройку. В отношении владельца комплекса сейчас рассматривается дело о легализации денежных средств.