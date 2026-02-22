В Москве горит здание рядом с премиальными банями Siberia

В центре Москвы вблизи банного комплекса Siberia произошёл пожар. Как сообщили в МЧС столицы, пламя разгорелось на втором этаже административного здания.

В Москве загорелся 2 этаж административного здания рядом с банями Siberia. Фото © Telegram / Марьина Роща Москва Chat

Площадь пожара составила около 350 кв. м. На место выдвинулись спецтехника и экстренные службы, движение транспорта в районе дома №31 по улице Образцова перекрыто в обе стороны, сообщили в столичном Дептрансе.

Напомним, что инвестором комплекса Siberia является бизнес‑блогер Дмитрий Портнягин, которого обвиняют в отмывании денег; в октябре 2025 года гособвинение запросило для него пять лет колонии и штраф в 900 тыс. рублей. Ранее, в апреле 2025 года, у комплекса сносили незаконную надстройку второго этажа.

Накануне сообщалось, что на северо-западе Москвы загорелся комплекс Таёжные бани на Волоколамском шоссе. Сигнал о возгорании поступил диспетчерам утром в 8:06. Огонь охватил деревянное бревенчатое здание комплекса, распространившись на площади 150 кв. м.