Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 03:11

В результате пожара в частном доме на Камчатке скончался 61-летний мужчина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ночью 22 февраля в Петропавловске-Камчатском произошёл пожар, унёсший жизнь человека. Сигнал о возгорании в двухэтажном частном доме с деревянной пристройкой поступил диспетчерам МЧС в 2:29. Площадь строения составляла 7 на 7 метров.

Пожарные оперативно прибыли на место, однако спасти здание не удалось. Из-за позднего сообщения дом был полностью охвачен пламенем, и к моменту прибытия первых расчётов кровля уже обрушилась.

При разведке внутри помещения спасатели обнаружили тело 61-летнего владельца дома. Полностью справиться с открытым горением удалось лишь к 5:43 утра.

Следственный отдел по Петропавловску-Камчатскому организовал доследственную проверку. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания и обстоятельства гибели человека, после чего будет принято процессуальное решение.

Пятеро жителей Приамурья погибли в огне из-за неосторожности при курении
Пятеро жителей Приамурья погибли в огне из-за неосторожности при курении

Ранее в подмосковной деревне Становое Раменского муниципального округа произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли мужчина и женщина. Возгорание, по предварительной информации, произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar