В результате пожара в частном доме на Камчатке скончался 61-летний мужчина

Ночью 22 февраля в Петропавловске-Камчатском произошёл пожар, унёсший жизнь человека. Сигнал о возгорании в двухэтажном частном доме с деревянной пристройкой поступил диспетчерам МЧС в 2:29. Площадь строения составляла 7 на 7 метров.

Пожарные оперативно прибыли на место, однако спасти здание не удалось. Из-за позднего сообщения дом был полностью охвачен пламенем, и к моменту прибытия первых расчётов кровля уже обрушилась.

При разведке внутри помещения спасатели обнаружили тело 61-летнего владельца дома. Полностью справиться с открытым горением удалось лишь к 5:43 утра.

Следственный отдел по Петропавловску-Камчатскому организовал доследственную проверку. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания и обстоятельства гибели человека, после чего будет принято процессуальное решение.

