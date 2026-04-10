Россиян предупредили о штрафах за обдирание шелухи с лука в магазине

За снятие шелухи с лука в магазине могут выписать штраф от 300 до 500 рублей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Мера предусмотрена статьёй 7.17 КоАП «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Любой товар не принадлежит покупателю, пока он не оплачен. Это чужая собственность, напомнил эксперт.

«Допустим, сегодня мы обдираем лук. Завтра переключимся на яблоки. А послезавтра откроем пакет молока. Такие поступки являются правонарушениями», — приводит kp.ru слова специалиста.

Он добавил, что все издержки бизнеса от порчи товаров в итоге закладываются в цену продуктов. Поэтому покупатели сами заинтересованы в том, чтобы в магазинах не было подобных инцидентов.

А ранее российским магазинам предложили бесплатно раздавать луковую шелуху. В Госдуме отметили, что граждане используют её для покраски пасхальных яиц. Депутат Анатолий Аксаков считает, что наказывать за сбор шелухи в магазинах — неправильно.