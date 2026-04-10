Луковая шелуха vs. гранат, изюм vs. дубайский шоколад: Гастрономические тренды Пасхи-2026 у россиян

12 апреля православные христиане отметят Пасху. Традиционно к этому дню растут продажи яиц и пасхальных украшений. Как выяснила сеть гипермаркетов «О’КЕЙ», в 2026 году в преддверии праздника спрос на куриные яйца вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О том, какие продукты россияне выбирают для пасхального стола, узнал Life.ru.

Перепелиные яйца догоняют по популярности куриные

По данным сети, пик продаж яиц пришёлся на четверг, 9 апреля. Самой популярной позицией стали яйца категории С0. Кроме того, в 2026 году накануне праздника вырос спрос на перепелиные яйца — на 8% относительно аналогичного периода прошлого года. Аналитики связывают такую динамику с новым трендом на использование декорированных яиц перепёлки для оформления пасхального стола.

Луковая шелуха не сдаёт позиции

67% россиян красят яйца при помощи натуральных продуктов, 38% — используют пищевые красители, а 17% отказываются от традиции вовсе. Лидером среди красителей стала луковая шелуха — её выбрал 51% опрошенных. Реже россияне используют чай каркаде (9%), куркуму (4%) и свёклу (2%). Среди необычных способов окрашивания респонденты назвали варку яиц в кофейном растворе и обматывание их разноцветными швейными нитками.

При этом увеличились продажи трендовых красителей перламутровых, пастельных и металлических оттенков. Неожиданную популярность приобрели гранатовый сок, фольга и свежая зелень, которые также используются для креативного декорирования яиц.

Куличи: традиционный изюм против трендовой фисташки

Что касается куличей, в 2026 году спрос на пасхальные изделия с различными начинками вырос на 18% год к году. Самыми популярными вкусами оказались фисташка, красный бархат и дубайский шоколад. При этом фаворитами остаются куличи с изюмом — именно эту начинку назвали любимой 63% россиян. В то же время 37% опрошенных признались, что не терпят изюм и им приходится убирать его из классической пасхальной выпечки.

Вместе с тем аналитики отмечают рост спроса на творожную пасху — на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего россияне приобретают традиционное изделие с изюмом и цукатами и необычные варианты с солёной карамелью и вяленой клюквой.

В этом году Пасха совпадает с 65-летием первого полёта человека в космос — и в Сети набирает популярность тренд на «космическое» окрашивание яиц.