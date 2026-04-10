Шелуха в подарок: В России призвали не штрафовать за «обдирание» лука к Пасхе

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил торговым точкам безвозмездно отдавать луковую шелуху покупателям. Люди используют её для покраски пасхальных яиц. Депутат также считает, что наказывать за сбор шелухи в магазинах — неправильно.

«Я бы на месте торговых точек даже специально собирал шелуху для того, чтобы её использовали», — приводит комментарий депутата «Абзац».

Аксаков добавил, что раздавать шелуху было бы правильно. Эта традиция окрашивания яиц связана с добрыми делами и верой. По его мнению, репрессивные меры в этом случае не просто антигуманны, а антибожественны. Депутат подчеркнул — он бы, наоборот, поддержал и простимулировал этот процесс.

Напомним, в России нельзя безнаказанно собирать луковую шелуху в магазинах для покраски яиц. За порчу овощей грозит штраф по статье 7.17 КоАП РФ.