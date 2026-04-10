Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 апреля, 10:33

Шелуха в подарок: В России призвали не штрафовать за «обдирание» лука к Пасхе

Депутат Аксаков предложил магазинам бесплатно раздавать луковую шелуху

Обложка © Freepik / stockking

Обложка © Freepik / stockking

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил торговым точкам безвозмездно отдавать луковую шелуху покупателям. Люди используют её для покраски пасхальных яиц. Депутат также считает, что наказывать за сбор шелухи в магазинах — неправильно.

«Я бы на месте торговых точек даже специально собирал шелуху для того, чтобы её использовали», — приводит комментарий депутата «Абзац».

Аксаков добавил, что раздавать шелуху было бы правильно. Эта традиция окрашивания яиц связана с добрыми делами и верой. По его мнению, репрессивные меры в этом случае не просто антигуманны, а антибожественны. Депутат подчеркнул — он бы, наоборот, поддержал и простимулировал этот процесс.

Отравление или аллергия вместо праздника: Красители, которые нельзя использовать на Пасху
Отравление или аллергия вместо праздника: Красители, которые нельзя использовать на Пасху

Напомним, в России нельзя безнаказанно собирать луковую шелуху в магазинах для покраски яиц. За порчу овощей грозит штраф по статье 7.17 КоАП РФ.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Пасха
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar