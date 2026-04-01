31 марта, 23:24

Отравление или аллергия вместо праздника: Красители, которые нельзя использовать на Пасху

Луковая шелуха является абсолютным лидером безопасности среди красителей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Красивые яйца к Пасхе — это не только вопрос эстетики, но и безопасности. В погоне за яркими оттенками многие забывают, что краска может превратить праздничное угощение в источник токсинов. Об этом Life.ru рассказала заведующая кафедрой ХимБиотех Московского Политеха, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Нина Мясищева.

Для окрашивания яиц используются пищевые красители, соответствующие стандарту ГОСТ Р 52481-2010 «Красители пищевые. Термины и определения». К пищевым красителям не относятся пищевые продукты, обладающие вторичным красящим эффектом, а также красители, применяемые для окрашивания несъедобных наружных частей пищевых продуктов: оболочек для сыров и колбас, поверхностей для клеймения мяса и маркировки сыров и яиц.

При выборе красителей для яиц на Пасху важно проверять наличие ссылки на ГОСТ Р 52481 или ТУ, соответствующие требованиям к пищевым красителям. Натуральные красители, такие как бета-каротин, кармин или куркумин, являются наиболее предпочтительными.

Для окрашивания яиц допустимо использовать натуральные продукты (луковая шелуха, куркума, свёкла) и специальные пищевые красители с маркировкой «пищевой». Натуральные красители — самые безопасные. Запрещено использовать непищевые красители: гуашь, акварель, фломастеры, маркеры, а также строительные или промышленные составы, тканевые красители, аптечные средства (зелёнка, йод, марганцовка). Особую опасность представляет поталь — тонкая металлическая фольга, имитирующая сусальное золото, серебро или медь. В её составе — цинк, алюминий и медь, которые легко проникают через поры скорлупы внутрь яйца и могут вызвать тяжёлое отравление или аллергию.

Как снизить риск:

— Покупайте только в магазинах, а не «с рук», строго следуйте инструкции;

— Не красьте треснувшие яйца — краситель проникнет внутрь.

Полностью безопасные натуральные красители. Они не дадут ядовитых оттенков, но будут совершенно безвредны: коричневый/золотистый — луковая шелуха, кофе, крепкий чай; жёлтый — куркума, кожура граната, ромашка; красный/розовый — свёкла, сок клюквы; синий/фиолетовый — краснокочанная капуста, чай каркаде; зелёный — шпинат, петрушка;

«Самые безопасные красители для яиц — те, которые можно есть ложкой сразу после варки. Они не вызывают аллергии, разрешены детям и не накапливаются в организме», — отметила эксперт.

Луковая шелуха (золотисто-коричневый, терракотовый) — абсолютный лидер безопасности. Отвар шелухи не только красит, но и действует как бактерицидное средство. Цвет зависит от количества шелухи: от светло-рыжего до тёмно-бордового.

Крепкий кофе даст спокойный бежевый оттенок. А вот каркаде (гибискус) при долгом настаивании окрашивает яйца в глубокий фиолетовый или лавандовый цвет (но скорлупа должна быть белой).

Советы:

— Доставайте яйца из холодильника заранее (чтобы не лопнули);

— После мытья яиц рекомендовано протирать скорлупу спиртом или мыльным раствором (обезжиривание);

— В отвар с натуральным красителем можно добавить 1 ст. ложку уксуса на литр воды (кислота помогает пигменту лучше окрасить скорлупу).

«Это не кулич, а хлеб с мясом»: Иерей ответил на споры о пасхальной выпечке с беконом

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

Ольга Годуненко
