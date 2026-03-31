«Это не кулич, а хлеб с мясом»: Иерей ответил на споры о пасхальной выпечке с беконом

В преддверии Пасхи в Сети появились куличи от кондитеров по новому рецепту — с беконом, оливками, помидорами и сыром. Не всем россиянам такое новшество пришлось по душе, и они задались вопросом: можно ли освящать подобную выпечку, ведь мясное в храм заносить не принято?

Клирик Переславской епархии иерей Николай Бабкин в беседе с РИАМО пояснил, что над пасхальной снедью совершается не освящение в строгом литургическом смысле, а благословение пищи на праздничное употребление. В Требнике священника для этого есть отдельные формулы.

«Поэтому вопрос не в том, освятится ли "кулич" с мясом, а в том, зачем вы это делаете и что вы вообще называете куличом. Я бы назвал это хлебом с мясом, никакой это не кулич. Давайте называть вещи своими именами», — заявил священник.

По его словам, автор такого продукта использует знакомые символы для доверия к своему товару. Священник, конечно, может благословить и этот мясной хлеб, как и любую другую еду — колбасу, сыр или яйца. Однако благословение не наделяет пищу сакральным смыслом.

Батюшка посоветовал придерживаться традиционных смыслов и не вестись на маркетинговые уловки. Пасхальная трапеза, напомнил он, — это выражение радости Воскресения Христова и завершения поста, а не повод для экспериментов ради ажиотажа.

