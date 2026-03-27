LIFE.ru рассчитал «пасхальный индекс»

Праздничный пасхальный набор в 2026 году обойдется россиянам примерно в 3690 рублей. Такой расчет для LIFE.ru сделал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

В стандартный набор, по его оценке, входят кулич за 360 рублей, творожная пасха за 350, семь украшенных яиц за 100 рублей, буженина за 700, сладости за 500, свеча за 30, бутылка кагора за 700, вышитое полотенце за 500 и плетеная корзина за 450 рублей.

В сумме такой набор как раз и дает около 3690 рублей. При этом итоговая цена может меняться в зависимости от состава корзины и предпочтений конкретной семьи.

Эксперт отметил, что в разных регионах стоимость будет отличаться незначительно, поскольку большую часть таких товаров можно купить в крупных федеральных сетях и на маркетплейсах. При этом реальные траты все равно зависят от достатка семьи и того, что именно она считает обязательным для праздника.

Сэкономить около 1000 рублей можно, если отказаться от части необязательных покупок. Например, плетеная корзина и вышитое полотенце вместе стоят 950 рублей, а если убрать еще и свечу, экономия вырастет почти до 1000.

Таким образом, основную стоимость пасхального набора формируют не только продукты, но и сопутствующие товары. Поэтому сократить расходы проще всего не на самом столе, а на праздничном оформлении.

