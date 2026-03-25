В ФАС предупредили о недопустимости повышения цен на яйца перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба в преддверии Пасхи направила крупнейшим торговым сетям и отраслевым объединениям уведомления с предупреждением о недопустимости необоснованного увеличения стоимости куриных яиц. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

«Внимание участников рынка было обращено на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед этим праздником. В том числе речь идёт о кондитерских изделиях, сливочном масле и других товарах», — говорится в заявлении.

Регулятор напомнил компаниям о необходимости строго соблюдать требования антимонопольного законодательства. В ведомстве подчеркнули, что при выявлении признаков недобросовестных действий будут применяться необходимые меры реагирования. Одновременно с этим ФАС указала торговым сетям на необходимость снижать отпускные цены, если поставщики уменьшают стоимость соответствующей продукции.

Ранее Life.ru писал, что в одной из московских пекарен появился в продаже пасхальный кулич «Кремлёвский» по невероятной цене в 100 тысяч рублей. Этот четырёхкилограммовый кулич выделяется своим уникальным оформлением — его верхушку венчает миниатюрная копия храма Василия Блаженного. Для сравнения, пекарня предлагает и более доступные куличи весом 750 граммов по цене 4700-5300 рублей.