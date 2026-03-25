Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 00:51

В ФАС предупредили о недопустимости повышения цен на яйца перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба в преддверии Пасхи направила крупнейшим торговым сетям и отраслевым объединениям уведомления с предупреждением о недопустимости необоснованного увеличения стоимости куриных яиц. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

«Внимание участников рынка было обращено на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед этим праздником. В том числе речь идёт о кондитерских изделиях, сливочном масле и других товарах», — говорится в заявлении.

Регулятор напомнил компаниям о необходимости строго соблюдать требования антимонопольного законодательства. В ведомстве подчеркнули, что при выявлении признаков недобросовестных действий будут применяться необходимые меры реагирования. Одновременно с этим ФАС указала торговым сетям на необходимость снижать отпускные цены, если поставщики уменьшают стоимость соответствующей продукции.

Ранее Life.ru писал, что в одной из московских пекарен появился в продаже пасхальный кулич «Кремлёвский» по невероятной цене в 100 тысяч рублей. Этот четырёхкилограммовый кулич выделяется своим уникальным оформлением — его верхушку венчает миниатюрная копия храма Василия Блаженного. Для сравнения, пекарня предлагает и более доступные куличи весом 750 граммов по цене 4700-5300 рублей.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ФАС РФ
  • Пасха
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar