4 кг пасхального эксклюзива: В Москве продают кулич за 100 тысяч рублей

В одной из московских пекарен появился в продаже пасхальный кулич «Кремлёвский» по невероятной цене в 100 тысяч рублей. На это внимание обратил Telegram-канал «Москва сейчас».

Этот четырёхкилограммовый кулич выделяется своим уникальным оформлением – его верхушку венчает миниатюрная копия храма Василия Блаженного. Примечательно, что, несмотря на высокую стоимость и приближающуюся Пасху (до которой осталось 19 дней), на сайте не указаны ни состав, ни срок годности этого эксклюзивного изделия.

Для сравнения, пекарня предлагает и более доступные куличи весом 750 граммов по цене 4700-5300 рублей, с широким выбором начинок, таких как изюм, цукаты, карамель, сгущенка, шоколад, ликер и фисташковый крем.

Ранее председатель правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов предложил сделать выходными Страстную пятницу и понедельник после Пасхи. Общественник напомнил, что традиция празднования Страстной пятницы существует более чем в 100 странах мира, где католики и протестанты составляют большинство, несмотря на светский характер государств. В России, где около 70% населения исповедуют православие, логично сделать этот день выходным. Нерабочим можно объявить и Светлый понедельник, следующий после Пасхи.