В России предложили сделать выходными Страстную пятницу и понедельник после Пасхи

В России необходимо ввести выходной день на Страстную пятницу и первый понедельник после Пасхи, уверен председатель правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов. По его словам, организация направит соответствующее обращение в Госдуму.

Общественник напомнил, что традиция празднования Страстной пятницы существует более чем в 100 странах мира, где католики и протестанты составляют большинство, несмотря на светский характер государств. В России, где около 70% населения исповедуют православие, логично сделать этот день выходным. Нерабочим можно объявить и Светлый понедельник, следующий после Пасхи.

«Это позволит создать дополнительные условия для удовлетворения потребностей верующих граждан и для всех высвободит время для совместного времяпрепровождения в кругу семьи, друзей и знакомых», — отметил собеседник «Абзаца».