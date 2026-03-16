Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 11:11

В России предложили сделать выходными Страстную пятницу и понедельник после Пасхи

Обложка © Life.ru

В России необходимо ввести выходной день на Страстную пятницу и первый понедельник после Пасхи, уверен председатель правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов. По его словам, организация направит соответствующее обращение в Госдуму.

Общественник напомнил, что традиция празднования Страстной пятницы существует более чем в 100 странах мира, где католики и протестанты составляют большинство, несмотря на светский характер государств. В России, где около 70% населения исповедуют православие, логично сделать этот день выходным. Нерабочим можно объявить и Светлый понедельник, следующий после Пасхи.

«Это позволит создать дополнительные условия для удовлетворения потребностей верующих граждан и для всех высвободит время для совместного времяпрепровождения в кругу семьи, друзей и знакомых», — отметил собеседник «Абзаца».

Ранее россиянам рассказали, как правильно молиться Матроне Московской. Святая слышит молитвы о самых разных нуждах, но наиболее часто к ней обращаются с просьбами об исцелении от болезней, создании семьи и рождении деток.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Пасха
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar