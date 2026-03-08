Россиянам рассказали, как правильно молиться Матроне Московской

8 марта православная церковь отмечает день обретения мощей святой Матроны Московской. Слепая от рождения, она обладала даром пророчества и исцеления. Как рассказал 360.ru протоиерей Андрей Новиков, её жизнь — пример того, насколько насыщенной может быть жизнь в Боге даже при ограниченных физических возможностях.

Матрона родилась в 1885 году (по другим данным, в 1881-м) в Тульской губернии, с детства тяготела к иконам и молитве. Она скончалась в 1952 году в Москве и была похоронена на Даниловском кладбище. В 1998 году её мощи перенесли в Покровский монастырь, где они находятся и сегодня. Тысячи верующих приходят к мощам и могиле святой с просьбами об исцелении, семейном благополучии, даровании детей, помощи в работе, жилищных вопросах и заступничестве.

«Чтобы иметь живую молитвенную связь с Блаженной Матроной, необходимо самому быть преданным, воцерковлённым православным человеком», — подчеркнул священник.

Ранее священник рассказал Life.ru, о чём стоит молиться Матроне Московской. По его словам, святая слышит молитвы о самых разных нуждах, но наиболее часто к ней обращаются с просьбами об исцелении от болезней, просят помощи в создании семьи, укреплении брака, разрешении семейных конфликтов и рождении деток.