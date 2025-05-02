Не только об исцелении: Священник рассказал, о чём стоит молиться Матроне Московской

Сегодня, 2 мая — День памяти блаженной Матроны Московской. Мощи Матронушки покоятся в Покровском монастыре Москвы, где регулярно выстаивается очередь из верующих, которые хотят приложиться к ним. Священник Владислав Береговой советует православным христианам в этот день принять участие в Божественной литургии, а также в молебне блаженной Матроне. В интервью Life.ru он рассказал, о чём можно молиться этой святой.

Мы не делим святых по специализации, поэтому мы можем молиться любому святому о чём угодно. Матронушка слышит молитвы о самых разных нуждах, но наиболее часто к ней обращаются с просьбами об исцелении от болезней — как физических, так и душевных; просят помощи в создании семьи, укреплении брака, разрешении семейных конфликтов, рождении деток (в том числе и для бесплодных пар). Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Просить Матронушку можно и о поступлении в вуз, успешной сдаче экзаменов, благословении на жизненный путь. Поможет святая и с благополучным путешествием, безопасностью в дороге, избавлением от грехов и дурных привычек, а также принятием важного жизненного решения. Священник также рекомендует прочесть житие святой Матроны, чтобы узнать о её жизни и служении людям. Обращаться к Матронушке стоит с верой и надеждой.

«Неважно, какие у человека проблемы. Главное — это искренность молитвы и вера в Божью милость. Однако не стоит воспринимать её как панацею от всех проблем. Помощь Матроны — это не волшебство, а Божий дар, даруемый по молитвам. И дар не односторонний — с нашей стороны требуется исправление жизни и следование евангельским заповедям», — рассказал священник.