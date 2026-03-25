Песах 2026: когда отмечают, традиции, запреты и отличия от христианской Пасхи Оглавление Когда Песах в 2026 году: точные даты праздника Что такое Песах: история и смысл праздника Традиции Песаха Что такое седер и как его проводят Почему едят мацу Чего нельзя делать на Песах: запреты и ограничения Песах и христианская Пасха: в чём разница Как отмечают Песах в России в 2026 году Часто задаваемые вопросы Можно ли работать на Песах? Почему даты Песаха каждый год разные? Можно ли неевреям участвовать в седере? Что делать с прошлогодним хамецем? Когда Песах в 2026 году? Даты праздника, традиции, запреты и отличия от христианской Пасхи — в материале Life.ru. 24 марта, 21:45 Иудеи во время священнического благословения в честь праздника Песах. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Каждый год в конце марта – начале апреля в еврейских семьях начинается тотальная чистка. Не просто влажная уборка, а настоящая охота за крошками. Заглядывают в каждый шкаф, перетряхивают карманы курток, моют холодильник с мылом. А в супермаркетах появляются полки с плоскими, как картон, лепёшками в коробках. Грядёт Песах — праздник, который отмечают вот уже три с половиной тысячи лет. Его по-прежнему ждут, к нему готовятся, о нём рассказывают детям. В России, где за одним столом могут сидеть люди разных вероисповеданий, Песах часто вызывает живой интерес: что это за праздник, почему он выпадает на разные даты, чем отличается от христианской Пасхи и что там вообще за строгие правила с этой самой «квасной» едой?

Разбираемся — по порядку и с уважением к традиции.

Когда Песах в 2026 году: точные даты праздника

Песах 2026 начинается с заходом солнца в среду, 1 апреля, и длится восемь дней — до захода солнца в четверг, 9 апреля.

В Израиле праздник отмечают семь дней. Но за пределами Земли обетованной, в диаспоре, традиционно добавляют ещё один день. Получается восемь суток. Первые два дня и последние два — особо торжественные. В эти дни работать запрещено. А в промежутке — так называемые «праздничные будни». Можно заниматься обычными делами, но с оглядкой на праздничное настроение.

Почему дата каждый год разная? Потому что Песах привязан к еврейскому календарю. Он основан на лунных циклах. Праздник начинается 14-го числа весеннего месяца нисан. По григорианскому календарю даты выпадают на март-апрель. В 2026 году — как раз на первые числа апреля.

Что такое Песах: история и смысл праздника

Чтобы понять Песах, нужно мысленно перенестись в Древний Египет. Евреи провели там в рабстве 210 лет. Жизнь была невыносимой: принудительный труд, жестокие надсмотрщики, указы фараона убивать новорождённых мальчиков.

Согласно Торе, Бог услышал стоны своего народа. Он послал к фараону Моисея с требованием: «Отпусти народ Мой». Фараон отказался. Тогда на Египет обрушились десять казней — вода превращалась в кровь, наступала тьма, гибнул скот. Но даже после этого правитель не соглашался.

Иллюстрация к Исходу из Египта, 1907 г. Фото © Wikipedia / The Providence Lithograph Company

Последняя, десятая казнь стала решающей. В одну ночь ангел смерти поразил всех первенцев в Египте — от сына фараона до первенца узника в темнице. Евреи получили особую заповедь: заколоть ягнёнка и его кровью помазать дверные косяки. Тогда смерть «прошла мимо» (по-древнееврейски — «пасах») еврейских жилищ.

Фараон наконец отпустил народ. Начался Исход — уход из Египта, который продлился 40 лет.

Песах — это праздник памяти об освобождении. Он напоминает: рабство может закончиться. Надежда есть даже в самых безнадёжных обстоятельствах. А свобода — это не просто отсутствие цепей, а возможность строить свою жизнь по законам добра и справедливости.

Традиции Песаха

Подготовка к Песаху начинается задолго до праздника. В доме наводят идеальный порядок, избавляются от любой квасной продукции (хамец), которая под запретом в эти дни. Хамец не просто выносят: его ритуально сжигают или оформляют символическую продажу. А вместо него на столе появляется маца — пресный хлеб.

Что такое седер и как его проводят

Центральное событие Песаха — седер (в переводе — «порядок»). Это особая трапеза, которая пройдёт вечером 1 апреля (в 2026 году — в первый вечер праздника). Седер строго структурирован: в нём 15 этапов и каждый шаг наполнен символизмом.

Вот главные элементы, которые вы увидите на столе:

Три мацы — три листа пресного хлеба. Они символизируют три социальные группы евреев: священников, левитов и остальных.

— три листа пресного хлеба. Они символизируют три социальные группы евреев: священников, левитов и остальных. Зроа — кусочек мяса на кости (чаще всего куриная голень). Напоминание о пасхальном ягнёнке.

— кусочек мяса на кости (чаще всего куриная голень). Напоминание о пасхальном ягнёнке. Бейца — варёное яйцо. Символ жизни и одновременно траура по разрушенному Иерусалимскому Храму.

— варёное яйцо. Символ жизни и одновременно траура по разрушенному Иерусалимскому Храму. Марор — горькая зелень (хрен или салат латук). Её едят, чтобы ощутить горечь египетского рабства.

— горькая зелень (хрен или салат латук). Её едят, чтобы ощутить горечь египетского рабства. Харосет — сладкая смесь из яблок, орехов и вина. По виду она напоминает глину, из которой рабы делали кирпичи.

— сладкая смесь из яблок, орехов и вина. По виду она напоминает глину, из которой рабы делали кирпичи. Карпас — овощ (обычно сельдерей или петрушка). Его макают в солёную воду — это слёзы народа.

— овощ (обычно сельдерей или петрушка). Его макают в солёную воду — это слёзы народа. Четыре бокала вина. Их выпивают в определённые моменты седера — в честь четырёх обещаний Бога об освобождении.

Тарелка для седера на Песах. Фото © Wikipedia / ser:RadRafe~commonswiki

На протяжении вечера читают Агаду — текст, который рассказывает историю Исхода. Даже самый маленький участник задаёт традиционные четыре вопроса: «Почему эта ночь отличается от всех других ночей?» Так дети вовлекаются в повествование. Седер длится не один час, но это время наполнено песнями, дискуссиями и ощущением, что ты — часть большой истории.

Почему едят мацу

Маца — пресные лепёшки из муки и воды, которые выпекаются не дольше 18 минут, чтобы тесто не успело забродить. Это главный продукт Песаха. В Торе сказано: когда евреи покидали Египет, они так спешили, что не могли ждать, пока поднимется тесто. Исход произошёл настолько стремительно, что пришлось печь хлеб прямо в дороге, без закваски. В дни Песаха маца заменяет хлеб. Её едят на седере, а также на протяжении всех праздничных дней. Для многих это ещё и напоминание о смирении: маца проста, плоска и не имеет «вздутой гордости», свойственной дрожжевому хлебу.

Маца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / len4ik

Чего нельзя делать на Песах: запреты и ограничения

Главный запрет в Песах — нельзя иметь и употреблять хамец. Это касается даже мельчайших крошек. Не зря перед праздником в доме проводят генеральную уборку. Неиспользованные запасы хамеца символически продают нееврею через раввина. А посуду, в которой готовили обычную еду, заменяют на праздничную или проводят специальную процедуру очищения. Кроме того, в первые два и последние два дня праздника запрещена работа, связанная с повседневным трудом. Вождение автомобиля, использование электричества, письмо — всё это откладывают, если речь не идёт о жизненно важных делах. В промежуточные дни работать можно, но в ограниченном режиме. Многие в эти дни берут отпуск. Важно: запреты касаются прежде всего тех, кто соблюдает традиции. В современном Израиле и в общинах диаспоры уровень соблюдения разный — от строгого до символического. Но даже те, кто не следует всем деталям, обычно стараются хотя бы на седер собраться семьёй.

Песах и христианская Пасха: в чём разница

Песах и христианская Пасха звучат похоже, но это два разных праздника. Хотя исторически они связаны, смысл у них разный.

Песах — это праздник Исхода из Египта, освобождения от рабства. Он длится 7–8 дней. Его главные символы — маца, седер, четыре бокала вина, горькие травы. В основе лежат события, которые произошли за 13 веков до нашей эры.

Христианская Пасха — это праздник воскресения Иисуса Христа. Она длится один день (плюс Светлая седмица, но это уже продолжение радости). Её символы — кулич, крашеные яйца, крест. В основе — события, описанные в Новом Завете: казнь и воскресение Спасителя.

В 2026 году христианская Пасха: православная — 12 апреля, католическая — 5 апреля. А Песах — 1–9 апреля. Они часто приходятся на близкие даты, но не совпадают. И их не стоит смешивать.

Интересно, что в Евангелии Тайная вечеря, на которой Иисус установил таинство евхаристии, была именно седером Песаха. Так эти две традиции исторически пересекаются. Но дальше их пути расходятся. Для иудея Песах — воспоминание о рождении народа и получении свободы. Для христианина Пасха — радость о победе над смертью и даровании вечной жизни.

Как отмечают Песах в России в 2026 году

В России, где проживает одна из крупнейших еврейских общин, Песах отмечают открыто и с размахом. В синагогах проходят праздничные службы, организуются общественные седеры. Многие общины помогают продуктами нуждающимся, чтобы каждая еврейская семья могла встретить праздник достойно.

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах с еврейской общиной проводят «поиск хамеца» — символическую церемонию накануне праздника. А в дни Песаха в некоторых ресторанах и кафе можно заказать кошерную еду и даже принять участие в седере, если нет возможности организовать его дома.

Для многих российских евреев Песах — это ещё и время вспомнить о корнях, объединиться с семьёй. Даже те, кто в обычной жизни далёк от религии, стараются в эти дни приехать к родителям, бабушкам и дедушкам, сесть за один стол и прочесть Агаду.

Празднование Песаха. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Часто задаваемые вопросы

Можно ли работать на Песах?

В еврейской традиции первые два дня Песаха (в диаспоре) и последний день (в Израиле — последние два) считаются полноценными праздниками (Йом Тов), когда запрещена работа, как в Шаббат, за исключением приготовления пищи. В России в эти дни многие берут отгулы. В промежуточные дни работать можно, но желательно сократить деловую активность и посвятить время семье.

Почему даты Песаха каждый год разные?

Потому что еврейский календарь лунно-солнечный, и праздник привязан к 14-му дню месяца нисан. Для перевода на григорианский календарь используют специальные формулы. В 2026 году даты выпали на 1–9 апреля.

Можно ли неевреям участвовать в седере?

Да, можно. Многие еврейские семьи приглашают друзей-неевреев на седер. Это прекрасная возможность познакомиться с культурой. Главное — уважать традиции: не приносить хамец, придерживаться порядка вечера и, возможно, заранее предупредить хозяев о своём участии.

Что делать с прошлогодним хамецем?

Перед Песахом хамец либо уничтожают (выбрасывают, сжигают), либо символически «продают» нееврею через раввина. После праздника «продажа» аннулируется, и продукты можно вернуть.

Песах 2026 — это больше чем просто праздник. Это напоминание о том, что свобода начинается с памяти. Тысячи лет евреи в разных уголках мира, в радости и в горе, собираются за седерным столом и рассказывают историю Исхода своим детям. И пока есть эти рассказы, пока горит огонь свечей и лежит на столе маца — связь поколений не прерывается.

Авторы Андрей Соколов