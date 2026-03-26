Смотрятся как дизайнерские: топ-10 способов покрасить яйца на Пасху 2026 без химии

Лучшие идеи и советы, как и чем красиво покрасить яйца на Пасху в домашних условиях без химии и пищевых красителей. Последние тренды и народные способы украшения яиц на Пасху 2026 — в материале Life.ru. 26 марта, 07:52 Лучшие натуральные способы покрасить яйца на Пасху 2026. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Казалось бы, зачем усложнять себе жизнь перед Пасхой, если в мире есть пищевые красители? Однако они красят не только яйца (иногда и белок), но и руки с посудой. А мы за натуральность, естественность, пользу и артиназальность, то есть ручной труд. Поэтому Life.ru собрал самые народные лайфхаки, как покрасить яйца во все цвета радуги без капли химии.

Как яйцо стало символом Пасхи

Существует легенда, что Мария Магдалина пришла к императору Тиберию с проповедью и поднесла ему простое яйцо со словами «Христос воскрес!». Тот в ответ лишь усмехнулся: «Это невозможно, как и то, чтобы это яйцо стало красным». Яйцо в его руке... Правильно. Стало красным. Так что с тех пор и повелось: красим, удивляем, верим в чудо.

Почему принято красить яйца

Легенда о Марии Магдалине и императоре Тиберии объясняет и то, почему сложилась традиция красить яйца на Пасху. Но иногда так хочется не просто сделать «красно», а создать настоящую коллекцию дизайнерских яиц, да ещё и без капли химии. И тут на помощь приходит мать-природа.

Такие яйца можно без опаски давать детям и не бояться, что они облизнут яркую скорлупу. Цвета от натуральных красителей получаются не плоскими и кислотными, а глубокими, бархатистыми и живыми. А ещё краситель остаётся только на скорлупе и не портит посуду.

Для украшения лучше всего подходят яйца белого цвета. Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Главное правило — яйца должны быть белыми (чтобы цвет получился ярким) и комнатной температуры (чтобы не лопнули при окрашивании).

А начнём, пожалуй, с самой настоящей классики.

Золотой — окрашивание луковой шелухой

Это основа основ и лайфхак ещё от наших бабушек. Результат — глянцевые, румяные яички, которые выглядят дорого и празднично.

Что понадобится

Яйца можно покрасить луковой шелухой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jakub Rutkiewicz

Шелуха от 10–15 луковиц (чем больше, тем насыщеннее цвет);

вода;

1 ст. ложка соли (чтобы яйца были целыми);

немного растительного масла для финального блеска.

Как окрашивать

Шелуху хорошенько промываем от пыли, заливаем её водой и варим на среднем огне около 30–40 минут. Должен получиться насыщенный красно-коричневый отвар.

Даём отвару настояться (можно оставить на ночь). Процеживать или нет — решать вам. С шелухой рисунок получится пятнистым и фактурным, без неё — гладким и ровным.

В отвар, процеженный или с шелухой, кладём яйца и варим 10–12 минут после закипания. Вынимаем, даём высохнуть и натираем маслом с помощью ватного диска.

Секрет мраморного эффекта

Чтобы получить мраморный эффект, мокрые сырые яйца обваляйте в мелко нарезанной шелухе, плотно заверните в марлю или капроновый чулок и варите прямо в этом коконе.

Все оттенки красного — свёкла и паприка

Чистого красного без химии добиться сложно, но можно получить благородные розовый, бордовый или терракотовый оттенки. Всё зависит от того, какой натуральный краситель выбрать и сколько держать в нём яйца.

Способ 1 — окрашивание свёклой

Яйца на Пасху можно покрасить свекольным отваром. Фото © ТАСС / Nandor Veres

Натираем сырую свёклу на тёрке, выжимаем сок и отвариваем в нём яйца. Так цвет получится менее интенсивным, но зато более ровным.

Для более яркого цвета отваренные яйца ставим в холодильник и оставляем в свекольном соке на всю ночь. Оттенок получится насыщенным и невероятно красивым.

Способ 2 — окрашивание пряностями

Прокипятите яйца в воде с добавлением большого количества сладкой паприки — она даёт красивый красноватый отлив, а ещё — лёгкий аппетитный аромат специй (только аромат, привкуса паприки у яиц точно не будет).

Голубой и лавандовый — краснокочанная капуста

Белокочанную капусту шинкуем в борщ, а вот её фиолетовая сестра понадобится нам для творчества.

Яйца на Пасху можно покрасить фиолетовой капустой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nelli Kovalchuk

Что потребуется

1 небольшой вилок краснокочанной капусты;

вода;

уксус (9%) — 2 столовые ложки.

Как окрашивать

Нарезаем капусту крупными кусками, заливаем водой так, чтобы она была полностью покрыта, и варим 15–20 минут. Вода станет тёмно-фиолетовой.

Отвар процеживаем (капусту можно потом использовать в салат, не пропадать же добру!) и вливаем в него уксус. Без него цвет не закрепится и яйца получатся бледно-серыми.

Кладём варёные яйца (обязательно варёные — если сварить сырые в капустном отваре, цвет будет грязным) в горячий раствор и оставляем на несколько часов. Чем дольше лежат — тем насыщеннее цвет: от небесно-голубого до глубокого лавандового.

Зелёный — крапива или шпинат

Самый весенний цвет — зелёный — можно получить сразу двумя способами.

Красим шпинатом

Яйца на Пасху можно покрасить шпинатом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Замороженный или свежий шпинат (большую пачку) тушим в небольшом количестве воды, затем пробиваем блендером. В этом ярко-зелёном пюре варим яйца. Цвет получается нежным, пастельным.

Красим крапивой

Для приготовления красящего отвара возьмите 5 столовых ложек крапивы, заварите её в 0,5 литра горячей воды и варите на протяжении получаса. Добавьте в отвар столовую ложку уксуса, положите в него яйца и варите их, периодически проворачивая, примерно час. Чтобы получить более насыщенный цвет, по окончании варки не вынимайте яйца из отвара, а, сняв ёмкость с огня, оставьте их в ней ещё на час-полтора.

Жёлтый — куркума

Куркума красит всё, к чему прикасается, поэтому будьте аккуратнее со столешницей. Но цвет она даёт просто сказочный — солнечный, тёплый, радостный.

Всё очень просто. Нам нужны 2 столовые ложки куркумы на пол-литра воды. Кипятим раствор (он получится ярко-оранжевый) и варим в нём яйца 10–15 минут.

Коричневый — кофе или чай

Кофе или чай окрасят яйца в коричневые оттенки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Завариваем листовой чёрный чай (пару столовых ложек на 0,5 л воды) или крепкий молотый кофе. Погружаем туда варёные яйца. Можно оставить на столе на пару часов, можно убрать в холодильник до утра. Чем крепче заварка, тем темнее яйцо.

Кстати, о чае

Каркаде даёт серовато-синий оттенок, интересный, но специфический. Если хочется экспериментов, отвариваем белые яйца в крепком настое чая (70–100 г чая на 1 л воды) с добавлением 1 столовой ложки уксуса в течение 10–15 минут, затем оставляем их в отваре от 30 минут до нескольких часов.

Просто космос — сверкающие яйца в вине

Покрасить яйца с кристаллами (эффект «космоса» или «бриллиантовой пыли») можно, отварив их в красном вине, которое при остывании образует сверкающие кристаллы сахара на скорлупе.

Шаг 1. Подготовка

Помойте яйца (лучше белые) и положите их в небольшую кастрюлю.

Шаг 2. Варка

Залейте яйца красным сладким или полусладким вином так, чтобы они были полностью покрыты. Доведите до кипения и варите на медленном огне 10–15 минут.

Шаг 3. Окрашивание

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Снимите с огня, накройте крышкой и оставьте яйца в вине на 8–12 часов (можно на ночь). Чем дольше они стоят, тем больше кристаллов образуется.

Шаг 4. Сушка

Аккуратно достаньте яйца и выложите на бумажное полотенце, не вытирая их, чтобы не повредить кристаллы. После высыхания на яйцах появится фиолетово-бордовый оттенок с искрящимися кристаллами.

5 лайфхаков от опытных хозяек

Хитрость с уксусом

В любой натуральный краситель (кроме луковой шелухи) рекомендуется добавлять уксус. Он закрепляет цвет. Лить его нужно именно в отвар, а не в кастрюлю к варящимся яйцам, иначе скорлупа может стать пористой и пигмент уйдёт пятнами.

Матовый или глянцевый

Секрет глянцевых яиц прост — растительное масло. Капните немного масла на ватный диск и натрите уже сухие окрашенные яйца. Они станут сиять и переливаться на свету.

Рисовый камуфляж

Хотите получить яйца в крапинку, как у перепёлки? Насыпьте в сухой пакет горсть круглого риса, капните туда немного красителя (например, свекольного сока или чая), бросьте яйцо и интенсивно потрясите. Весь рис прилипнет и создаст хаотичный узор.

Кружевные узоры

Наденьте на сырое яйцо ажурный капроновый носок или приложите веточку петрушки (укропа), плотно замотайте нитками или чулком и варите в луковой шелухе. На скорлупе останется нежный, светлый узор.

Правильное высыхание

Ни в коем случае не трите свежеокрашенные яйца полотенцем! Они испачкаются, и краска смажется. Используйте бумажные салфетки или просто дайте им обсохнуть на решётке в естественных условиях. А маслом натирайте уже после полного высыхания.

Природа давно придумала всё самое красивое — осталось только этим воспользоваться. Натуральные красители дают не только безопасный и глубокий цвет, но и полную свободу для творчества: оттенки можно смешивать, наслаивать и создавать прямо на кухне. Теперь палитра в ваших руках — осталось просто сварить яйца и начать эксперимент. Результат точно будет не хуже магазинного, а наверняка даже интереснее и уж точно натуральнее.

Авторы Божена Зажицкая