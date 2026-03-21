Рецепты пасхального кулича 2026: классический и постный — по православным традициям Оглавление Когда печь кулич: правила Страстной недели Классический кулич на Пасху: рецепт с яйцами и изюмом Ингредиенты Шаг 1: Подготавливаем ингредиенты Шаг 2: Заводим опару Шаг 3: Соединяем и замешиваем тесто Шаг 4: Добавляем изюм Шаг 5: Раскладываем тесто по формам Шаг 6: Выпекаем Шаг 7: Украшаем Постный кулич: как приготовить без молока и яиц Ингредиенты Шаг 1: Ставим опару Шаг 2: Делаем замену яйцам Шаг 3: Замешиваем тесто Шаг 4: Оставляем тесто отдыхать Шаг 5: Подготавливаем добавки Шаг 6: Выкладываем тесто в формы Шаг 7: Выпекаем Шаг 8: Готовим глазурь Шаг 9: Украшаем кулич Как правильно украсить кулич: глазурь, посыпка, надписи Когда освящать кулич и сколько его можно есть Советы от опытных хозяек Настроение решает всё Продукты — только комнатной температуры С уважением к духовке Сладкая жизнь Творческий подход Как испечь кулич на Пасху 2026? Классический и постный рецепты, когда печь и освящать — в материале Life.ru. 21 марта, 07:01

Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля, а мы предлагаем уже начинать к ней готовиться, ведь время пролетит незаметно. Life.ru выбрал два самых вкусных рецепта — классического кулича с яйцами и молоком и постного для самых нетерпеливых.

Когда печь кулич: правила Страстной недели

Традиционно куличи пекут в Чистый четверг — в этом году он наступает 9 апреля. Считается, что в этот день всё должно быть очищено: и дом, и тело, и душа. А с чистыми помыслами самое время приступать к готовке. Говорят, что куличи, испечённые в четверг, получаются особенно благодатными и долго не черствеют.

Если в четверг не получилось — не беда. Можно смело печь в субботу (11 апреля). Начинать можно с самого утра, чтобы вечером уже освятить куличи в церкви. Но можно отложить обряд освящения и до утра Пасхи.

А вот Страстная пятница — день тишины и скорби, когда все хлопоты по кухне лучше отложить.

Классический кулич на Пасху: рецепт с яйцами и изюмом

Ингредиенты

Нам потребуются:

сливочное масло — 500 г,

светлый изюм без косточек — 100 г,

молоко — 500 мл,

сахар — 400 г,

свежие дрожжи — 50 г,

мука — 700–900 г,

мука для обваливания изюма — 2 столовые ложки,

яйца — 6 штук,

соль — 1 чайная ложка.

Шаг 1: Подготавливаем ингредиенты

Сливочное масло нарезаем кубиками и оставляем его при комнатной температуре на полчаса: оно должно стать совсем мягким, чтобы без труда подружиться с тестом. Изюм тем временем промываем, заливаем тёплой водой и даём ему постоять минут 15, чтобы набух и стал сочным. После этого обязательно обсушиваем его на бумажном полотенце — лишняя вода в сдобе ни к чему.

Шаг 2: Заводим опару

Молоко наливаем в кастрюльку и слегка подогреваем. Добавляем одну столовую ложку сахара, раскрошенные дрожжи и аккуратно перемешиваем, пока сахар и дрожжи не разойдутся. Просеиваем в эту смесь 200 граммов муки и тщательно размешиваем, чтобы разбить все комочки. Получившуюся опару накрываем чистым полотенцем и отправляем в тёплое место без сквозняков. За два часа она должна вырасти, запениться и начать пузыриться.

Шаг 3: Соединяем и замешиваем тесто

Пока опара доходит, берёмся за яйца. Взбиваем их миксером с оставшимся сахаром и щепоткой соли до лёгкой пены. Когда опара поднимется пышной шапкой, выливаем в неё яичную смесь и перемешиваем. Теперь начинаем порциями просеивать оставшуюся муку и тщательно вымешивать тесто. В процессе замеса понемногу втираем в тесто наше размягчённое сливочное масло. Когда тесто соберётся в единый ком, продолжаем вымешивать его на столе, пока оно не станет гладким и эластичным. Снова подкатываем его в шар, укладываем в миску, накрываем полотенцем и оставляем в тепле ещё на два часа — пусть поднимается.

Шаг 4: Добавляем изюм

Поднявшееся тесто нужно слегка обмять, выпустить воздух и снова оставить для подъёма. Это сделает структуру более равномерной. А тем временем подготовленный изюм смешиваем с парой ложек муки — так он равномернее распределится по тесту и не упадёт на дно. Когда тесто подойдёт во второй раз, вмешиваем в него изюм и ещё раз хорошенько вымешиваем, распределяя ягоды по всей массе.

Шаг 5: Раскладываем тесто по формам

Подготовленные формы (бумажные, силиконовые или металлические — главное, чтобы были промаслены) заполняем тестом примерно на треть высоты. Накрываем их полотенцем и оставляем в тепле ещё на 30 минут. Тесто снова поднимется, заполнив формы почти до краёв. Это самый важный этап перед выпечкой, пропускать его нельзя.

Шаг 6: Выпекаем

Пока куличи доходят, нагреваем духовку до 180 градусов. Ставим формы аккуратно, чтобы не потревожить тесто, и выпекаем до полной готовности. Маленьким куличам обычно хватает 25–30 минут, большим может понадобиться до часа. Проверяем готовность деревянной палочкой или шпажкой — она должна выходить из центра сухой.

Шаг 7: Украшаем

Готовые куличи обязательно полностью остужаем. Ни в коем случае не мажем горячие глазурью — она просто стечёт. Когда куличи остынут, украшаем их любой любимой глазурью, посыпаем цветным сахаром или кондитерской посыпкой.

Постный кулич: как приготовить без молока и яиц

Строгого запрета на то, чтобы есть куличи до Пасхи, нет. Но если не терпится, то до наступления Воскресения можно есть только постные куличи, чтобы не нарушать пост.

Ингредиенты

На два кулича весом 350 граммов каждый нам потребуются:

дрожжи сухие — 14 г,

растительное молоко (тёплое) — 1 стакан,

мука — 300 г (100 г — для опары, 200 г — для кулича),

масло растительное — 1/3 стакана,

льняная мука — 2 столовые ложки,

вода (тёплая) — 6 столовых ложек,

сахар — 140 г,

ванилин — 1–2 щепотки,

соль — 1 щепотка,

клюква сушёная — по вкусу,

апельсин — 1 штука,

сахарная пудра — 120 г,

лимонный сок — 5–6 чайных ложек.

Шаг 1: Ставим опару

Растительное молоко слегка подогреваем — оно должно быть тёплым, но не горячим. Выливаем его в миску, крошим туда свежие дрожжи и добавляем одну столовую ложку сахара из общего количества. Размешиваем, чтобы дрожжи разошлись, и начинаем понемногу подсыпать муку. Примерно полстакана уйдёт на то, чтобы получилась жидкая опара, похожая на тесто для оладий. Убираем миску в тёплое место без сквозняков и ждём, пока опара не поднимется вдвое и не покроется пузырчатой шапочкой. Это займёт минут 20–30.

Шаг 2: Делаем замену яйцам

В маленькой чашке разводим столовую ложку льняной муки с двумя-тремя ложками тёплой воды. Перемешиваем и оставляем на пару минут. Смесь начнёт густеть и превращаться в киселеобразную массу — это и есть заменитель яйца, который скрепит наше тесто.

Шаг 3: Замешиваем тесто

Когда опара подошла, вливаем в неё растительное масло, засыпаем оставшийся сахар, ванилин, добавляем щепотку соли и льняное «яйцо». Следом отправляем лимонный сок. Порциями просеиваем оставшуюся муку и замешиваем тесто. Сначала мешаем ложкой, а когда станет трудновато — выкладываем на стол и продолжаем руками. Тесто должно получиться мягким, чуть липковатым, но однородным. Забивать мукой не нужно, лучше смазать руки капелькой масла.

Шаг 4: Оставляем тесто отдыхать

Убираем тесто обратно в миску, затягиваем пищевой плёнкой (или накрываем влажным полотенцем) и отправляем в тёплое место. Ждём, пока тесто не увеличится в два раза. Обычно на это уходит около часа.

Шаг 5: Подготавливаем добавки

Пока тесто подходит, натираем лимонную цедру на мелкой тёрке. Клюкву, если она суховата и жестковата, заливаем кипятком на 5–10 минут. Потом воду сливаем, а ягодки обсушиваем бумажным полотенцем.

Когда тесто наконец подойдёт, обминаем его и добавляем лимонную цедру и подготовленную клюкву. Вмешиваем их равномерно и снова на пару минут оставляем тесто отдохнуть.

Шаг 6: Выкладываем тесто в формы

Берём нашу форму (бумажную или силиконовую), смазываем маслом, если требуется, и выкладываем тесто. Заполняем форму примерно наполовину и обязательно даём тесту постоять прямо в форме минут 15.

Шаг 7: Выпекаем

Ставим кулич в разогретую до 150 градусов духовку. Выпекаем около 50 минут, а может, и чуть дольше — всё зависит от размера формы и характера духовки. Первые полчаса дверцу лучше не открывать. Готовность проверяем деревянной шпажкой: сухая — значит, кулич готов.

Шаг 8: Готовим глазурь

Пока кулич остывает, готовим украшение. В сахарную пудру добавляем лимонный сок по чайной ложке и тщательно перемешиваем. Глазурь должна получиться густой, тягучей, как сгущёнка. Если слишком густо — добавим ещё капельку сока, если жидковато — ещё немного пудры.

Шаг 9: Украшаем кулич

Остывший кулич поливаем лимонной глазурью. Можно просто полить сверху, чтобы красиво стекало по бокам, а можно аккуратно намазать лопаточкой. Сверху щедро украшаем орешками, той самой разбухшей клюквой или разноцветной кондитерской посыпкой.

Как правильно украсить кулич: глазурь, посыпка, надписи

Самый беспроигрышный вариант — классическая белковая глазурь. Взбиваем охлаждённый белок с щепоткой соли до пиков, затем постепенно добавляем сахарную пудру и в конце — каплю лимона. Должна получиться густая, блестящая масса. Покрываем ею остывшие куличи — и сразу посыпаем разноцветным горошком, звёздочками или цветочками.

Для постной глазури просто смешиваем просеянную пудру с тёплой водой или соком до консистенции жидкой сметаны. Можно добавить куркуму для жёлтого цвета или свекольный сок — для розового.

Можно сделать украшение с помощью шоколада. Например, сделать надпись «ХВ» (Христос Воскресе). Для этого растапливаем плитку тёмного шоколада, переливаем в кулёк из пергамента, отрезаем крошечный кончик и выводим буквы поверх белой глазури.

Когда освящать кулич и сколько его можно есть

Традиционно куличи несут в храм в Великую субботу (11 апреля 2026 года) или в первой половине Пасхального дня (12 апреля). Освятить можно не только куличи, но и крашеные яйца, соль, молочные и мясные продукты (кроме кровяной колбасы!), а также кагор. Нельзя освящать конфеты и шоколад, фрукты и овощи, крепкий алкоголь, ножи и посуду.

И главный вопрос: когда можно есть? Разговение начинается сразу после пасхальной ночной службы (в ночь с субботы на воскресенье). Так что возвращаетесь домой, садитесь за стол и с чувством глубочайшего удовлетворения откусываете первый кусочек освящённого кулича. Едят его всю Светлую неделю. И не бойтесь, если он немного зачерствеет — можно сделать гренки или просто есть, макая в сладкий чай.

Советы от опытных хозяек

Настроение решает всё

Тесто чувствует состояние. Не начинайте готовку в спешке или раздражении. Включите любимый фильм или музыку, откройте форточку, напевайте — и тесто ответит взаимностью.

Продукты — только комнатной температуры

Достаньте яйца и молоко из холодильника хотя бы за час. Холодные ингредиенты — враги дрожжевого теста.

С уважением к духовке

Не хлопайте дверцей, не кричите, не открывайте без надобности. Любите и лелейте дрожжевое тесто в процессе приготовления.

Сладкая жизнь

Не жалейте сахара в глазури. Если она получилась жидковата — добавь ещё пудры, если густовата — пару капель воды.

Творческий подход

В классический рецепт можно добавить шафран для цвета, в постный — апельсиновую цедру для пикантности. Экспериментируйте! Вдруг случайный творческий эксперимент станет настоящей семейной традицией?

Когда дом наполняется запахом ванили и сдобы, а на столе остывают румяные куличи в ожидании глазури, понимаешь: ради таких моментов и стоит возиться с тестом. Пусть у вас всё получится именно так, как задумано, — с пышными шапочками и золотистыми боками. Ну а если что-то пойдёт не по плану, просто помните: самый вкусный кулич тот, что испечён с удовольствием.

Авторы Божена Зажицкая