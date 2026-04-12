Полуфинал шоу «Маска-7»: Зрители взвыли от досады, когда в шаге от победы выгнали Колибири. Кто скрывался под маской?

Седьмой сезон шоу «Маска» начинает подходить к своему логическому завершению. Сегодня, 12 апреля, состоялся первый полуфинал проекта. С кого сняли маску, а кто продолжил борьбу за победу? 12 апреля, 17:00 5678 5678 Шоу «Маска» 7 сезон 10 выпуск от 12.04.2026: кто покинул проект, номинанты на вылет, кто под маской Колибри. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online, © VK / Маска

Сегодня, прямо в День космонавтики, вышел десятый выпуск седьмого сезона шоу «Маска». И, признаемся, атмосфера уже совсем не та, что в начале. Наступил первый полуфинал: в игре осталось всего шесть масок, а до финала из них дойдут только четверо. Ошибаться больше нельзя — ни участникам, ни жюри. Поэтому напряжение в 10-й серии шоу «Маска» чувствуется с первых минут.

Шоу «Маска-7» серия 10: новые правила шоу и маски гостей. Смогло их отгадать жюри?

Кто скрывается под маской Лягушки в шоу «Маска» 7 сезон? Фото © Ntv.ru

В лучших традициях шоу «Маска» под конец сезона организаторы подливают масла в огонь! В 10-й серии шоу появились сразу две гостевые маски — Сеньор Помидор и Виолончель. И этот ход стал новой ловушкой для жюри, которое и так уже не раз попадало впросак. Но и правила самого шоу «Маска-7» поменялись: теперь основные участники выходят не по одному, а парами. Как будто на дуэль. И сразу становится ясно: это уже не просто шоу, а борьба за выживание.

Первыми на сцену выходят Лягушка и Бобёр. Лягушка берёт дерзкий хит Аллегровой «Угонщица» и поёт с характером, с настроением. Бобёр отвечает более лирично с песней «Я тебя рисую». Контраст сильный, но жюри всё равно отправляет в номинацию снятия маски в конце серии Лягушку.

И тут на сцене появляется Сеньор Помидор и внезапно поёт Coldplay. Мощно, неожиданно, не в привычном стиле. Жюри теряется, версии сыплются, но всё мимо. Никто из звёздного жюри шоу «Маска-7» в 10-й серии не смогли угадать, что под маской перед ними пел Артур Пирожков, он же Александр Ревва.

Жюри сняло маску с Помидора в 10-й серии шоу «Маска-7» и не угадали, что там был Александр Ревва. Фото © Ntv.ru

Дальше напряжение только растёт. Колибри и Жираф выходят следующими. Колибри выступает нежно, почти сказочно, с песней «Лети, пёрышко». Жираф появляется на сцене более уверенно, с композицией «Я не боюсь». Но в итоге под удар попадает именно Колибри.

И снова неожиданный ход — вторая гостевая маска в первом полуфинале шоу «Маска-7». Виолончель выходит с классикой — арией Мистера Икс. И снова жюри будто в тумане: версии есть, но ни одной точной. А потом оказывается, что под маской всё это время был Иосиф Пригожин.

Полуфинал шоу «Маска-7»: кто снял маску, кем были приглашённые гости? Фото © Ntv.ru

Финальная дуэль выпуска — Месяц против Суриката. Месяц выбирает ностальгию и исполняет трек «Ночь» Губина. Сурикат отвечает мощно и эмоционально с хитом The Prayer. На голосовании жюри в номинацию снять маску в 10-й серии шоу «Маска» отправляет Месяца.

Шоу «Маска-7»: какую маску спасли зрители 12 апреля 2026 года

Месяц, Лягушка, Колибри: кого зрители решили оставить в шоу «Маска-7» в серии от 12 апреля 2026 года? Фото © Ntv.ru

Получается, что в 10-й серии шоу «Маска» седьмой сезон, то есть в первом полуфинале, в номинацию на вылет из проекта попали: Лягушка, Колибри и Месяц. Зрители были возмущены, что сразу два их любимчика попали под удар. Голосование было непростым, но с результатом в 67,8% победил Месяц. Он остаётся в проекте как минимум ещё на одну серию.

Лягушка или Колибри: с кого сняли маску в полуфинале шоу «Маска-7» 12 апреля?

Первой голосовать, с кого снять маску в 10-й серии шоу «Маска-7», стала Регина Тодоренко. Она решила спасти Колибри и рассекретить Лягушку. Следом была Валерия, она тоже выбрала снять маску с Лягушки. И вот тут настал переломный момент, потому что мужская половина жюри решила совершенно иначе. Сергей Лазарев проголосовал, чтобы маску сняли с Колибри, сказав, что артистка уже стала петь своим голосом и он знает, кто там. Поэтому даёт шанс Лягушке ещё попрыгать на сцене. Тимур Родригез тоже проголосовал, чтобы маску сняла Колибри.

Счёт сравнялся! В итоге решать судьбу участников пришлось Филиппу Киркорову. Кого он выбрал, кто снял маску в 10-й серии шоу «Маска» седьмой сезон? Председатель жюри решил, что в первом полуфинале шоу «Маска-7» они прощаются с Колибри. Маску сняли, под ней скрывалась певица Зара!

В шоу «Маска-7» в 10-й серии маску сняла Колибри. Под ней скрывалась народная артистка и знаменитая певица. Фото © Ntv.ru

Итак, в шоу «Маска» 7 сезон осталось всего пять неразгаданных масок: Бобёр, Жираф, Лягушка, Месяц и Сурикат. С кого из них снимут маску во втором полуфинале? Не пропустите новую захватывающую серию шоу «Маска-7» в воскресенье, 19 апреля, на канале НТВ! А пока делитесь в комментариях, кто ваша любимая маска в этом сезоне?

Авторы Карина Морозова