Шоу «Маска 7»: кто же скрывался за маской Снегиря и почему жюри пожалело о своём решении

Воскресный вечер 5 апреля принёс зрителям НТВ новую порцию интриг и разоблачений в девятом выпуске шоу «Маска 7». До полуфинала остался всего один шаг, а значит, борьба за победу накаляется с каждой минутой. Семь оставшихся участников вышли на сцену, чтобы доказать своё право продолжить путь в проекте. Life.ru разобрался, кто покинул шоу в этот раз и почему решение жюри стало настоящей драмой для влюблённой Колибри!

Сергей Лазарев загулял, а его место занял победитель прошлого сезона

Девятый выпуск шоу «Маска 7» начался с сюрприза: кресло Сергея Лазарева пустовало! Оказалось, что певец отмечал день рождения 1 апреля, а съёмки выпуска пришлись на 2 апреля. По официальной версии, артист «загулял» и не успел добраться до студии. Ведущий Вячеслав Макаров пообещал, что Лазарев обязательно вернётся к полуфиналам.

Место именинника занял Александр Панайотов — победитель 6 сезона шоу «Маска». В качестве пролога он исполнил свою новую песню «Вождь», правда, уже без той самой маски, которая принесла ему триумф. Костюм Вождя появился на сцене в исполнении статиста, которого в конце номера эффектно подняли под потолок на тросах. Так Панайотов символически попрощался со своим масочным образом.

Месяц, Лягушка и Жираф открыли вечер яркими номерами

Изысканный Месяц покорил жюри, замиксовав оперную арию Casta diva с киркоровской «Дивой». Филипп Бедросович был в восторге от правильного репертуара и высокого вокала. Панайотов признался, что уверен — он уже выступал с этой артисткой раньше.

Зелёная Лягушка принесла торт для Лазарева, но, не найдя певца на месте, задула свечки сама и зажгла с песней Дмитрия Маликова «Нет, ты не для меня» в диско-аранжировке. Киркорову версия не понравилась, зато остальные судьи были в восторге. Жираф исполнил Scatman, и в припеве отчётливо слышался грудной тембр Полины Гагариной.

Сурикат потроллил Регину, а Колибри объявила о свадьбе

Любимчик Киркорова начал с видео, где африканское племя обратилось к Регине Тодоренко с астрологическим прогнозом. Филипп возмутился: «Почему со мной не согласовали репортаж?» Сурикат исполнил «Выше головы» Полины Гагариной, и Тодоренко призналась, что знакомые песни в его исполнении звучат как совершенно новые.

Бобёр зажёг под хит Kiss, а вот Колибри преподнесла настоящий сюрприз! Она объявила, что выходит замуж за Снегиря, угостила жюри рябиновым фрешем и исполнила душераздирающую Je Suis Malade. Валерия была потрясена: «Вы достучались до сердца каждого!» Киркоров признался, что знает, кто под маской, но хочет сохранить интригу.

Снегирь сделал предложение и тут же покинул проект

Пернатый «жених» завершил программу композицией «Орлы или вороны» Фадеева и Лепса с рок-мотивами. Во время зрительского голосования Снегирь встал на колено и подарил Колибри коробочку с помолвочным кольцом. Романтический жест растрогал всех!

Но судьба оказалась жестокой. В номинацию попали Лягушка, Сурикат и Снегирь. У Суриката был иммунитет, поэтому решающее голосование проходило между Лягушкой и Снегирём. Четверо судей из пяти проголосовали за то, чтобы снять маску со Снегиря! Только Панайотов пытался его спасти.

Жюри угадало Арсения Бородина из группы «Челси»

Финальные версии разделились: Киркоров настаивал на Дмитрии Журавлёве, Тодоренко — на Романе Архипове, а Валерия, Родригез и Панайотов называли Арсения Бородина. Маска упала — и три члена жюри оказались правы! Под костюмом скрывался экс-солист группы «Челси» и финалист «Фабрики звёзд» Арсений Бородин.

На прощание артист исполнил «Калинку-малинку» из четвёртого выпуска. Жюри прощалось с ним с неподдельным удивлением — никто не думал, что именно Снегирь покинет шоу так близко к полуфиналу. Получилось, что судьи лишили Колибри жениха через несколько минут после помолвки!

Остальные шесть участников — Месяц, Лягушка, Жираф, Сурикат, Бобёр и Колибри — официально вышли в первый полуфинал. Через неделю борьба продолжится, и интрига только нарастает. Кто же станет победителем седьмого сезона? Узнаем совсем скоро!