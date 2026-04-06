Король афоризмов, кличка на стройке, папа-Олейников: кто из знаменитых родился на неделе

На этой неделе родились сразу несколько ярких людей — Виктор Черномырдин, Джеки Чан, Денис Клявер, Фрэнсис Форд Коппола, Стивен Сигал, Ольга Серябкина. Life.ru вспомнил неожиданные факты из их жизни. 5 апреля, 22:15

Папа-Олейников зачеркнул национальность Клявера

6 апреля свой 51-й день рождения отмечает российский певец, участник музыкальной группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. Он родился 6 апреля 1975 года в Ленинграде. Его отец — известный российский актёр, народный артист РФ Илья Олейников.

Денис Клявер. Фото © РИА «Новости» / Юрий Кочетков

Самым ярким воспоминанием из детства, по словам Клявера, был случай, произошедший с ним в первом классе. «А ещё самое яркое воспоминание детства — когда я был в первом классе, как все ученики записался в библиотеку. Для того чтобы записаться, нужно было заполнить формуляр. В нём в графе «национальность» я написал «еврей». Придя домой, засунул формуляр в учебник. Папа формуляр нашёл, испугался за мою судьбу и совершил ещё более умный поступок — зачеркнул слово еврей и сверху написал слово русский», — рассказывал Клявер.

Советский фильм потряс Копполу до слёз

Фото © ТАСС / EPA / RICCARDO ANTIMIANI

7 апреля 87 лет исполнится американскому кинорежиссёру Фрэнсису Форду Копполе. С детства он увлекался созданием фильмов, которые монтировал из домашних видеороликов. В дальнейшем это его увлечение поспособствовало тому, что Коппола решил связать свою жизнь с искусством. В 1955 году он поступил в Университет Хофстра, где учился на драматурга. Тогда Коппола мечтал стать именно театральным режиссёром, но один фильм изменил всё.

На его решение стать кинорежиссёром повлиял просмотр фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь», который показывали в США под названием «Десять дней, которые изменили мир». Увидев картину, Фрэнсис Форд Коппола оказался под глубоким впечатлением, особо его поразило качество монтажа фильма. В детстве он сам пытался монтировать фильмы, но, увидев эту работу, будущий режиссёр окончательно решил для себя, что хочет посвятить свою жизнь кинематографу.

5,5 кг, стройка и маленький Джек: как родился Джеки Чан

Актёр Джеки Чан. Фото © ТАСС / VCG / Visual China Group

7 апреля свой 72-й день рождения отметит американо-китайский актёр Джеки Чан. За время своей кинокарьеры артист снимался под разными псевдонимами. При рождении он получил имя Чен Юэн Лун. Но ещё в младенчестве своё первое прозвище будущий актёр получил от матери. Его вес при рождении составлял 5,5 кг, поэтому мать называла его «Пао Пао», что в переводе означает «пушечное ядро».

Своё нынешнее имя — Джеки — он получил, работая на стройке в Австралии, где проживала его семья. На одной стройплощадке вместе с будущим актёром работал мужчина, которого звали Джек. И китайского юношу для простоты начали называть «маленьким Джеком» («Джеки»). Именно под этим именем мы знаем актёра сегодня.

«Хотели как лучше»: бессмертные фразы Черномырдина

Бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин. Фото © РИА «Новости» / Александр Макаров

9 апреля 1938 года родился Виктор Черномырдин, который запомнился россиянам не только как бывший премьер-министр страны, но и благодаря своим фразам, ушедшим в народ. «Хотели как лучше, а получилось как всегда», «Черномырдину пришить ничего невозможно», «Это не тот орган, который готов к любви» и другие высказывания народ в 90-е схватывал буквально на лету.

Бывший премьер высказывался на разные темы – от деятельности президента и правительства России до простых бытовых вопросов. Сегодня Черномырдин считается одним из символов эпохи 90-х, когда страна проходила через множество испытаний, а экс-премьер остался в памяти людей прежде всего как добрый весельчак, веселивший всю страну в непростое время.

Как Сигал стал «оружием МИДа»

Актёр и продюсер Стивен Сигал. Фото © РИА «Новости» / Нина Зотина

10 апреля 74 года исполнится американскому актёру Стивену Сигалу. Его предки происходили из России. Дед и бабушка актёра по отцовской линии — Натан Зигельман и Дора Гольдштейн в начале прошлого столетия покинули Российскую империю и обосновались в США. Здесь фамилия деда Зигельман была укорочена до Сигал. В середине 2010-х актёр неоднократно обращался с просьбой о получении российского гражданства. В 2016 году его просьба была удовлетворена, а паспорт актёру лично вручил президент России Владимир Путин. В 2018 году он был назначен спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США. В 2022 году Стивен Сигал поддержал начало специальной военной операции и заявил, что лично готов отправиться на фронт, чтобы «сражаться на стороне своего президента».

«Я писала стихи о женщинах»: откровения Ольги Серябкиной

Певица Ольга Серябкина. Фото © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

12 апреля 41 год исполнится российской певице Ольге Серябкиной. Сегодня она считается одним из секс-символов российской эстрады, а её клипы не оставляют равнодушными российских мужчин. Но, по признаниям самой артистки, когда-то она интересовалась и женщинами.

«Моя книга будет стоять на полках с пометкой «18+». Конечно, я понимаю, из-за какого стихотворения. Оно называется «Кате». Я долго думала, стоит ли его публиковать, но потом поняла, что стоит. Я писала его искренне. То, что вы прочитаете, — это мой дневник. Я рассказала о своём опыте. Этот стих был написан о моей подруге — через много лет, когда нас уже не связывали никакие отношения», — призналась Серябкина.

Певица рассказала, что предательство одной из её подруг стало настоящим ударом для неё.

Авторы Альмир Хабибуллин