Четыре жены, психушка и «рык марала»: как киевский спортсмен Никита Джигурда стал королём эпатажа Оглавление Спорт, Высоцкий и психиатрическая больница «Любить по-русски» и скандальное телевидение Четыре брака и странные имена детей Скандалы, которые были оплачены 27 марта 65-летний юбилей отмечает российский актёр Никита Джигурда. Как сегодня живёт один из самых скандальных артистов страны — в материале Life.ru. 26 марта, 22:15 Джигурда признался, что две трети скандалов с его участием были просто работой за деньги.

Спорт, Высоцкий и психиатрическая больница

Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. По словам артиста, он — потомок рода запорожских казаков. В украинской столице Джигурда окончил школу, а затем поступил в Киевский институт физической культуры, где профессионально занимался греблей на каноэ. По данному виду спорта у Джигурды было звание кандидата в мастера спорта.

По окончании первого курса он осознал, что хочет посвятить свою жизнь искусству. И тогда Джигурда забрал документы из института физкультуры и поступил в Щукинское театральное училище.

Будучи студентом, он оказался в психиатрической больнице. «Если бы не связи родителей, то меня бы продержали там два месяца, а так я пробыл там две недели. Мне кололи по семь уколов транквилизаторов в день… Психиатр спросил меня, кем я себя считаю, и я ответил, что продолжаю дело Пушкина, Лермонтова, Бродского… Он послушал и написал в карте: «гипоманиакальный психоз», — рассказывал Джигурда.

Сам артист уверен, что в психушку его направили из-за исполнения песен Высоцкого, причём делал он это на Ваганьковском кладбище.

«Меня отправили в психушку, чтобы там сделать из меня «нормального» человека. Кололи всякой дрянью, лечили электричеством. Я чувствовал себя при этом лечении полным идиотом. Попадал и в милицию, и в КГБ, прошёл через поломанные пальцы, так как был буйным парнем, естественно, оказывал сопротивление», — пояснял актёр.

Именно из-за исполнения песен Высоцкого Джигурда сорвал голос, причём делал он это целенаправленно. В дальнейшем именно голос станет одной из визитных карточек артиста.

Фото © ТАСС / С. Панов

«Любить по-русски» и скандальное телевидение

Никита Джигурда в 1987 году дебютировал в кино с главной роли в сериале «Раненые камни». Спустя шесть лет состоялся его дебют уже в качестве режиссёра в фильме «Супермен поневоле, или Эротический мутант», где он также исполнил главную роль и спел песни собственного сочинения.

Но по-настоящему успешной стала роль Виктора Курлыгина в фильме «Любить по-русски». Картина имела колоссальный успех у зрителей, поэтому в дальнейшем вышли вторая и третья часть картины. Сам Джигурда после этой роли приобрёл популярность.

Также он снимался в таких фильмах, как «Иван Фёдоров. Откровения Иоанна Первопечатника», «Под знаком Скорпиона», «Ермак», «Любовницы», «Жена олигарха» и других.

Помимо того, Джигурда параллельно с карьерой актёра был ведущим на телевидении. В 2011 году на телеканале РЕН ТВ он вёл передачу «Ни свет, ни заря». В 2013–2014 году зрители могли его видеть в программе «Crazy Russia, или Весёлая Джигурда» на «Пятнице». В прошлом году он вёл передачу «Звёзды под капельницей», также на телеканале «Пятница».

Фото © «Любить по-русски», режиссёр Евгений Матвеев, сценарист Валентин Черных / Kino-teatr

Четыре брака и странные имена детей

Никита Джигурда за свою жизнь был женат на четырёх женщинах, причём на одной из них — дважды.

Первой избранницей артиста стала его сокурсница по институту физкультуры Нелли Джигурда. Артист рассказывал, что вступил в первый брак, так как хотел ребёнка. «Мне хотелось тогда оставить кого-то после себя, так как думал, что меня в конце концов или посадят, или убьют», — говорил он. В 1984 году у пары родился сын Владимир. Но вскоре они разошлись.

Второй супругой Джигурды стала актриса Марина Есипенко. В браке они прожили 12 лет, но за этот период детей не родили. Как рассказывал Джигурда, причиной их развода послужило то, что Есипенко «не принимала моих нынешних воззрений и моего не самого, скажем так, хорошего прошлого». После их расставания Есипенко практически сразу же вышла замуж за музыканта Олега Митяева.

Третьей женой Джигурды была поэтесса Яна Павелковская. «Встретились в 1994 году. Я ей тогда сказал, что стал вегетарианцем, и она, нисколько не удивившись, ответила, что тоже предпочитает такой образ жизни», — рассказывал актёр. В этом браке у них родились двое сыновей: Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан. Когда Белковская была беременна вторым ребёнком, пара разошлась.

Никита Джигурда с женой Яной. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

Заключительной супругой Джигурды стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина. Причём её семья была против этого брака, но, чтобы успокоить мать Анисиной, пара подписала брачный договор. У них родились сын Мик-Анжель-Крист Анисин-Джигурда и дочь Эва-Влада Анисина-Джигурда. Сам Джигурда объяснял своё решение жениться на Анисиной так: «Я встретил сильную женщину, которая не падала в обморок от слова «жопа».

В первом браке они прожили вместе 8 лет. В октябре 2016 года Анисина подала на развод. Джигурда утверждал, что развод с ним был заранее спланированной акцией. «Тогда как раз был скандал с наследством Людмилы Браташ. Знакомые сказали, что я должен всё время быть на виду, иначе риэлторская мафия, против которой я выступил, меня убила бы. Так что я договорился с Анисиной. Тема нашего развода широко обсуждалась», — говорил артист.

В феврале 2021 года Джигурда и Анисина решили вновь заключить брак.

Никита Джигурда с супругой фигуристкой Мариной Анисиной. Фото © ТАСС / Виктория Вотоновская

Скандалы, которые были оплачены

Никита Джигурда неоднократно оказывался в центре различных скандалов из-за своих неоднозначных высказываний и манеры поведения. При этом сам артист рассказывал, что изображал фрика исключительно за деньги, а на самом деле таковым не является. «Две трети моих скандалов в Интернете и на телевидении — это оговоренные акции, как правило, оплачиваемые», — говорил актёр.

В 2008 году Джигурда должен был принять участие в шоу «Последний герой», но, отказавшись прыгать с борта судна в море, выбыл в первый же день. В дальнейшем артист объяснял свой поступок тем, что «приехал на шоу как гость». В одном из шоу артист начал рычать, называя это «рыком марала», а также рассказал стихотворение с нецензурной лексикой.

Фигуристка Марина Анисина и актёр Никита Джигурда на выступлении в Ледовом дворце на Ходынском поле. Фото © ТАСС / Василий Смирнов

Джигурда снимал фильмы, в которых в подробностях рассказывал о том, как проходят его развлечения. Также артист выкладывал видео, как он встречается с Мариной Анисиной и как он участвовал в родах жены.

В 2016 году актёр заявил о смене имени на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден. Своё решение он объяснял тем, что это его родовые фамилии.

На пресс-конференции, которая была посвящена разводу Джигурды с Анисиной, актёр устроил эротический танец.

Перед президентскими выборами в США в 2016 году Джигурда выражал мнение, что победу одержит кандидат от демократов Хилари Клинтон и она должна будет вручить ему американский паспорт, а он окажется у неё «под столом вместо Моники Левински».

В 2024 году Никита Джигурда и Анастасия Волочкова оказались в центре скандала из-за откровенного видео, которое попало в Сеть. На нём Джигурда опустился на колени и стал целовать Волочкову. После публикации видео движение «Ветераны России» обратилось в прокуратуру с просьбой проверить участников ролика на предмет нарушения законодательства.

Актёр Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

В сливе видео Волочкова обвинила Джигурду. «Джигурда, позор тебе. За твой ничтожный поступок по отношению ко мне. И выложенное видео из моего дома гостеприимного. Какая низость с твоей стороны», — писала она в своих соцсетях.

Актёр объяснял происхождение видео «закрытой репетицией спектакля для взрослых», а в сливе обвинил самого оператора.

Авторы Альмир Хабибуллин