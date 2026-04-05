Как приготовить кремлёвский кулич на Пасху 2026: пошаговый рецепт, достойный президентского стола
Такой кулич вы не пробовали никогда! Как приготовить пасхальный хлеб по рецепту с кремлёвской кухни? Life.ru нашёл рецепт, из-за которого вам обзавидуются все домохозяйки. Записывайте!
Пасха — это праздник, когда даже убеждённые противники выпечки снимают с антресолей формы и начинают колдовать над тестом. Мы ищем «идеальный» рецепт годами: то кулич получается слишком сухим, то чёрствым на второй день, а то и вовсе опадает в самый ответственный момент. Поэтому Life.ru нашёл изысканный рецепт пасхального кулича прямо с кремлёвской кухни! Спойлер: тесто здесь капризное, ингредиенты рассчитаны с аптекарской точностью, а результат превосходит все ожидания Ну что, давайте разбираться, как удивить семью на Пасху 2026? Кстати, ранее мы собрали 6 вариантов для покраски пасхальных яиц, чтобы у ваших гостей отвисла челюсть!
Почему именно этот рецепт?
В интернете тысячи рецептов куличей, но кремлёвский определённо выделяется на фоне остальных. Во-первых, это сдобное тесто с очень высоким содержанием яиц и масла. Во-вторых, точный баланс жидких и сухих ингредиентов. Здесь нет воды — только молоко, яйца и капля коньяка для аромата. Главная фишка этого кулича — текстура. Мякиш получается ярко-жёлтым, волокнистым, не крошащимся и остаётся свежим больше недели. Никакие «мокрые» полотенца для хранения не понадобятся — структура удерживает влагу сама по себе. К слову, недавно мы писали о 4-килограммовом куличе, который продали аж за 100 тысяч рублей! Итак, что же вам понадобится?
Ингредиенты для пасхального кулича 2026
В оригинальном рецепте из архивов кулинарных записей всё указано в граммах. Так что техника «на глаз» тут не подойдёт! Здесь даже мука делится на две части: одна идёт в опару, другая — в тесто. Расчёт дан на 2 кулича по 500 г (формы диаметром примерно 10–11 см).
Ингредиенты для кремлёвского кулича:
- Мука – 430 г (обязательно высший сорт, необходимо просеять дважды);
- Масло сливочное – 129 г (жирность 82,5%, размягчить до комнатной температуры);
- Молоко – 45 г (жирное, 3,2% и выше);
- Дрожжи сухие – 16 г (это примерно 1,5 ст. ложки с горкой; если берёте живые — берите в 3 раза больше, около 48 г);
- Ванилин – 8 г (на кончике ножа — мало, 8 г — это полноценный пакетик для профессиональной выпечки);
- Изюм – 103 г (светлый или тёмный, без косточек);
- Сахар – 143 г (мелкий, лучше тростниковый или обычный свекловичный);
- Соль – 8 г (мелкая, без добавок);
- Цукаты – 69 г (апельсиновые или лимонные, нарезанные кубиками);
- Яйцо куриное – 146 г (это примерно 3 крупных яйца категории С1 или С0);
- Коньяк – 10 г;
- Масло растительное – 14 г (рафинированное, без запаха, для смазывания рук и формы).
Кремлёвские повара вывели идеальную формулу, где количество жира и яиц находится на грани возможного для дрожжевого теста. Нарушив баланс, вы рискуете получить тяжёлый «кирпич» вместо воздушного кулича.
Шаг 1. Готовим опару (самый важный этап)
В классической технологии приготовления кремлёвского кулича нет места «быстрым» дрожжам, смешанным сразу с мукой. Сначала мы делаем опару.
- Просейте муку. Всю муку (430 г) высыпьте на стол или в миску. Отмерьте 35% от этого количества (это примерно 150 г). Именно эти 150 г мы используем для опары. Остальную муку пока отставьте.
- Подогрейте молоко. Возьмите 60% от общей порции молока (это около 27 г — буквально пара столовых ложек). Нагрейте до 40°С. Жидкость должна быть приятно тёплой, но не горячей, иначе дрожжи погибнут.
- Смешайте. В тёплое молоко добавьте сухие дрожжи и ту самую отложенную муку (150 г). Перемешайте до состояния густой сметаны без комков.
- Оставьте. Накройте миску полотенцем или плёнкой и уберите в тёплое место без сквозняков. Опара должна подойти, увеличившись в 2–2,5 раза. Время зависит от температуры на кухне — от 40 минут до 1,5 часа. Вы поймёте, что готово, когда на поверхности появятся «лопающиеся» пузырьки, а масса станет похожа на воздушное облако.
Шаг 2. Замес теста
Когда опара подошла, начинается самое интересное — замес сдобного теста. Оно будет липким, тяжёлым и податливым. Не пугайтесь, так и задумано.
- Соедините компоненты. В миску с опарой добавьте оставшуюся муку (280 г), яйца, оставшееся молоко (18 г), сахар, ванилин и соль.
- Начинайте вымешивать. Сначала ложкой или лопаткой, а затем выложите тесто на стол. Оно будет ужасно липнуть к рукам.
- Вводите масло. Сливочное масло должно быть очень мягким, почти кремообразным. Вмешивайте его в тесто постепенно, по 1–2 столовых ложки. После добавления каждой порции тщательно вымешивайте, пока масло полностью не соединится с тестом.
- Забудьте про 10 минут. Классический замес кремлёвского кулича длится не менее 20–30 минут. Тесто нужно вымешивать, пока оно не начнёт собираться в единый шар и слегка отставать от стенок миски (хоть и оставаясь липковатым).
- Первый подъём. Накройте тесто и уберите в тепло на 2–2,5 часа. За это время оно должно увеличиться в объёме минимум вдвое.
Шаг 3. Добавляем начинку
Изюм и цукаты — это не просто вкусовая добавка, а важный структурный элемент. В кремлёвском куличе их много.
- Изюм нужно перебрать, залить кипятком на 10 минут, обсушить на полотенце. Цукаты, если они крупные, нарежьте мельче. Кстати, оригинальный рецепт советует обвалять изюм в муке — так он равномерно распределится по тесту и не осядет на дно.
- Когда тесто подошло первый раз, обомните его, выложите на стол, смазанный растительным маслом. Помните про 14 грамм? Добавьте изюм и цукаты. Влейте коньяк.
- Вмешивайте начинку в тесто, пока она не распределится равномерно. Снова уберите тесто в тепло. На этот раз ему нужно подойти быстрее — около 1–1,5 часа. Оно снова должно стать пышным и невесомым.
Шаг 4. Формовка и выпечка
К этому моменту ваша кухня должна пахнуть сдобой, коньяком и ванилью настолько, что соседи уже наверняка догадались о приближении Пасхи.
- Подготовка форм. Классические жестяные формы или бумажные цилиндры смажьте тонким слоем растительного масла. Дно выстелите пергаментом.
- Раскладка. Тесто получилось очень нежным. Не мнём его сильно. Отщипываем кусочки, аккуратно формируем шарики и заполняем формы на ⅓ объёма.
- Расстойка. Это обязательный этап для кремлёвского кулича. Оставьте заполненные формы в тёплом месте (например, у включённой духовки) на 40–60 минут. Тесто должно подняться почти до краёв формы.
- Духовка. Разогрейте духовку до 190 °С. Выпекайте куличи 40–45 минут. Важно! Если верх начинает сильно румяниться раньше времени, прикройте куличи фольгой (блестящей стороной наружу), чтобы они пропеклись внутри, но не сгорели сверху.
Готовность проверяем деревянной шпажкой: она должна выходить из центра кулича сухой, без следов сырого теста.
Советы от Life.ru
Начнём с эмоциональной поддержки! Не переживайте, даже если вам будет казаться, что ничего не выйдет и проще просто купить кулич. Если у вас не получится с первого раза — не беда! Всегда можно попробовать ещё раз. Следующий совет — вам необходима точность. Поэтому, если вы хотите сделать всё по правилам, понадобится приобрести высокоточные кухонные весы. Ещё один важный момент: следите за температурой продуктов. Яйца, масло и молоко должны быть комнатной температуры. И последнее: не жалейте цукатов и изюма. В оригинале их вес почти равен весу сахара. Именно они дают вкус того самого кулича, который когда-то подавали к царскому столу, а позже — к кремлёвскому. Готовьте с удовольствием, и пусть ваша Пасха будет по-настоящему изысканной! А если вы хотите попробовать несколько рецептов пасхального кулича в 2026 году, ознакомьтесь с классическим и постным вариантами приготовления на Life.ru!
