Как приготовить кремлёвский кулич на Пасху 2026: пошаговый рецепт, достойный президентского стола

Пасха — это праздник, когда даже убеждённые противники выпечки снимают с антресолей формы и начинают колдовать над тестом. Мы ищем «идеальный» рецепт годами: то кулич получается слишком сухим, то чёрствым на второй день, а то и вовсе опадает в самый ответственный момент. Поэтому Life.ru нашёл изысканный рецепт пасхального кулича прямо с кремлёвской кухни! Спойлер: тесто здесь капризное, ингредиенты рассчитаны с аптекарской точностью, а результат превосходит все ожидания Ну что, давайте разбираться, как удивить семью на Пасху 2026? Кстати, ранее мы собрали 6 вариантов для покраски пасхальных яиц, чтобы у ваших гостей отвисла челюсть!

Почему именно этот рецепт?

Кремлёвский кулич на Пасху 2026: уникальный рецепт пасхального хлеба. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Luba Kuzmicheva

В интернете тысячи рецептов куличей, но кремлёвский определённо выделяется на фоне остальных. Во-первых, это сдобное тесто с очень высоким содержанием яиц и масла. Во-вторых, точный баланс жидких и сухих ингредиентов. Здесь нет воды — только молоко, яйца и капля коньяка для аромата. Главная фишка этого кулича — текстура. Мякиш получается ярко-жёлтым, волокнистым, не крошащимся и остаётся свежим больше недели. Никакие «мокрые» полотенца для хранения не понадобятся — структура удерживает влагу сама по себе. К слову, недавно мы писали о 4-килограммовом куличе, который продали аж за 100 тысяч рублей! Итак, что же вам понадобится?

Ингредиенты для пасхального кулича 2026

Рецепт кремлёвского кулича на Пасху 2026: что понадобиться? Фото © Freepik

В оригинальном рецепте из архивов кулинарных записей всё указано в граммах. Так что техника «на глаз» тут не подойдёт! Здесь даже мука делится на две части: одна идёт в опару, другая — в тесто. Расчёт дан на 2 кулича по 500 г (формы диаметром примерно 10–11 см).

Ингредиенты для кремлёвского кулича:

Мука – 430 г (обязательно высший сорт, необходимо просеять дважды);

Масло сливочное – 129 г (жирность 82,5%, размягчить до комнатной температуры);

Молоко – 45 г (жирное, 3,2% и выше);

Дрожжи сухие – 16 г (это примерно 1,5 ст. ложки с горкой; если берёте живые — берите в 3 раза больше, около 48 г);

Ванилин – 8 г (на кончике ножа — мало, 8 г — это полноценный пакетик для профессиональной выпечки);

Изюм – 103 г (светлый или тёмный, без косточек);

Сахар – 143 г (мелкий, лучше тростниковый или обычный свекловичный);

Соль – 8 г (мелкая, без добавок);

Цукаты – 69 г (апельсиновые или лимонные, нарезанные кубиками);

Яйцо куриное – 146 г (это примерно 3 крупных яйца категории С1 или С0);

Коньяк – 10 г;

Масло растительное – 14 г (рафинированное, без запаха, для смазывания рук и формы).

Кремлёвские повара вывели идеальную формулу, где количество жира и яиц находится на грани возможного для дрожжевого теста. Нарушив баланс, вы рискуете получить тяжёлый «кирпич» вместо воздушного кулича.

Шаг 1. Готовим опару (самый важный этап)

Рецепт кулича, как в Кремле: самый важный этап в приготовлении. Фото © Freepik

В классической технологии приготовления кремлёвского кулича нет места «быстрым» дрожжам, смешанным сразу с мукой. Сначала мы делаем опару.

Просейте муку. Всю муку (430 г) высыпьте на стол или в миску. Отмерьте 35% от этого количества (это примерно 150 г). Именно эти 150 г мы используем для опары. Остальную муку пока отставьте. Подогрейте молоко. Возьмите 60% от общей порции молока (это около 27 г — буквально пара столовых ложек). Нагрейте до 40°С. Жидкость должна быть приятно тёплой, но не горячей, иначе дрожжи погибнут. Смешайте. В тёплое молоко добавьте сухие дрожжи и ту самую отложенную муку (150 г). Перемешайте до состояния густой сметаны без комков. Оставьте. Накройте миску полотенцем или плёнкой и уберите в тёплое место без сквозняков. Опара должна подойти, увеличившись в 2–2,5 раза. Время зависит от температуры на кухне — от 40 минут до 1,5 часа. Вы поймёте, что готово, когда на поверхности появятся «лопающиеся» пузырьки, а масса станет похожа на воздушное облако.

Шаг 2. Замес теста

Тесто на кулич: готовим кремлёвский кулич на Пасху 2026. Фото © Freepik

Когда опара подошла, начинается самое интересное — замес сдобного теста. Оно будет липким, тяжёлым и податливым. Не пугайтесь, так и задумано.

Соедините компоненты. В миску с опарой добавьте оставшуюся муку (280 г), яйца, оставшееся молоко (18 г), сахар, ванилин и соль. Начинайте вымешивать. Сначала ложкой или лопаткой, а затем выложите тесто на стол. Оно будет ужасно липнуть к рукам. Вводите масло. Сливочное масло должно быть очень мягким, почти кремообразным. Вмешивайте его в тесто постепенно, по 1–2 столовых ложки. После добавления каждой порции тщательно вымешивайте, пока масло полностью не соединится с тестом. Забудьте про 10 минут. Классический замес кремлёвского кулича длится не менее 20–30 минут. Тесто нужно вымешивать, пока оно не начнёт собираться в единый шар и слегка отставать от стенок миски (хоть и оставаясь липковатым). Первый подъём. Накройте тесто и уберите в тепло на 2–2,5 часа. За это время оно должно увеличиться в объёме минимум вдвое.

Шаг 3. Добавляем начинку

Рецепт пасхального кулича 2026: как приготовить кремлёвский кулич? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Finch

Изюм и цукаты — это не просто вкусовая добавка, а важный структурный элемент. В кремлёвском куличе их много.

Изюм нужно перебрать, залить кипятком на 10 минут, обсушить на полотенце. Цукаты, если они крупные, нарежьте мельче. Кстати, оригинальный рецепт советует обвалять изюм в муке — так он равномерно распределится по тесту и не осядет на дно. Когда тесто подошло первый раз, обомните его, выложите на стол, смазанный растительным маслом. Помните про 14 грамм? Добавьте изюм и цукаты. Влейте коньяк. Вмешивайте начинку в тесто, пока она не распределится равномерно. Снова уберите тесто в тепло. На этот раз ему нужно подойти быстрее — около 1–1,5 часа. Оно снова должно стать пышным и невесомым.

Шаг 4. Формовка и выпечка

Рецепт кулича на Пасху 2026: пошаговая инструкция по приготовлению. Фото © Freepik

К этому моменту ваша кухня должна пахнуть сдобой, коньяком и ванилью настолько, что соседи уже наверняка догадались о приближении Пасхи.

Подготовка форм. Классические жестяные формы или бумажные цилиндры смажьте тонким слоем растительного масла. Дно выстелите пергаментом. Раскладка. Тесто получилось очень нежным. Не мнём его сильно. Отщипываем кусочки, аккуратно формируем шарики и заполняем формы на ⅓ объёма. Расстойка. Это обязательный этап для кремлёвского кулича. Оставьте заполненные формы в тёплом месте (например, у включённой духовки) на 40–60 минут. Тесто должно подняться почти до краёв формы. Духовка. Разогрейте духовку до 190 °С. Выпекайте куличи 40–45 минут. Важно! Если верх начинает сильно румяниться раньше времени, прикройте куличи фольгой (блестящей стороной наружу), чтобы они пропеклись внутри, но не сгорели сверху.

Готовность проверяем деревянной шпажкой: она должна выходить из центра кулича сухой, без следов сырого теста.

Советы от Life.ru

Как приготовить кулич? Советы от Life.ru. Готовим кремлёвский кулич на Пасху 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Начнём с эмоциональной поддержки! Не переживайте, даже если вам будет казаться, что ничего не выйдет и проще просто купить кулич. Если у вас не получится с первого раза — не беда! Всегда можно попробовать ещё раз. Следующий совет — вам необходима точность. Поэтому, если вы хотите сделать всё по правилам, понадобится приобрести высокоточные кухонные весы. Ещё один важный момент: следите за температурой продуктов. Яйца, масло и молоко должны быть комнатной температуры. И последнее: не жалейте цукатов и изюма. В оригинале их вес почти равен весу сахара. Именно они дают вкус того самого кулича, который когда-то подавали к царскому столу, а позже — к кремлёвскому. Готовьте с удовольствием, и пусть ваша Пасха будет по-настоящему изысканной! А если вы хотите попробовать несколько рецептов пасхального кулича в 2026 году, ознакомьтесь с классическим и постным вариантами приготовления на Life.ru!