Тест: Стыд и срам каждому, кто не сможет назвать мультфильм по герою, которого озвучил Юрий Яковлев!

«Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы»… Кто не знает эти легендарные роли? 25 апреля 1928 года родился актёр, чей голос мы с детства узнаём с закрытыми глазами. Юрий Яковлев подарил душу не только киногероям, но и целой галерее анимационных персонажей. Одних он наделил царственным величием, других — обаятельным простодушием, а третьих — мудрой печалью. Готовы проверить, помните ли вы эти шесть знаменитых мультфильмов по одному лишь герою? Тот, кто ошибётся, пусть немедленно отправляется пересматривать советскую классику!