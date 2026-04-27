Снежный апокалипсис в Москве вызвал циклон с Баренцева моря

Снегопад в Москве и ряде регионов Центральной и Северо-Западной России вызван вторжением холодного воздуха с Баренцева моря. Об этом РИА «Новости» сообщил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

Холодный воздушный поток пришёл с северо-запада, захватив Ленинградскую, Тверскую и Архангельскую области, а также добрался до Москвы. Частично влияние циклона затронуло и Нижегородскую область, однако основной удар пришёлся на центральные и северо-западные регионы.

Специалист отметил, что подобные возвраты холодов в апреле являются периодическим явлением и не относятся к аномалиям. При таких погодных условиях возможно кратковременное формирование снежного покрова, подчеркнул он. По прогнозу фенолога, к концу апреля снег в Москве полностью растает, несмотря на временное возвращение зимних условий.

Ранее апрельский циклон, накрывший Москву снегопадами, попал в объективы спутников Роскосмоса. Кадры атмосферного вихря были получены с орбиты аппаратами «Электро-Л» и «Арктика-М».