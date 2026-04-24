Мороз и барическая пила в Москве 23–28 апреля: Прогноз погоды и советы для метеозависимых

23 апреля 2026 года в Москве установлен новый рекорд низкого атмосферного давления — 727,6 мм рт. ст. Арктическое вторжение принесло похолодание на 10 градусов и мокрый снег. Рассказываем, чего ждать до конца апреля и как пережить «барическую пилу». 24 апреля, 11:47 Похолодание в Москве в апреле 2026: когда ждать тепла. Обложка © ТАСС / Олег Елков

23 апреля 2026 года Москва оказалась в центре аномального погодного явления. Барометры в столице показали 727,6 мм рт. ст. — это новый суточный рекорд, который побил достижение 2015 года. Резкое падение давления сопровождалось арктическим вторжением, похолоданием на 10 градусов и переходом дождя в мокрый снег. Рассказываем, чем это грозит горожанам и когда погода вернётся в норму.

Аномалия 23 апреля: новый рекорд низкого давления в Москве

Погода в Москве бьёт рекорды. Аномальные показатели зафиксировали барометры 23 апреля 2026 года. Так, в столице в этот день атмосферное давление оказалось на рекордно низком уровне — всего 727,6 мм рт. ст. при норме 746–748 мм рт. ст. До этого самым низким считался результат, зафиксированный ещё в 2015 году, тогда барометры показали 729,5 мм рт. ст.

— Сегодня в Москве уже обновлён суточный рекорд низкого атмосферного давления. Прежнее значение составляло 729,5 мм рт. ст. и было установлено в этот день в 2015 году, — отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Почему это происходит: арктическое вторжение и циклон «Ксимена»

Необычные изменения в погоде связаны с так называемым арктическим вторжением — быстрым распространением потока холодного воздуха с территории Арктики в средние широты. Оно приносит с собой существенное похолодание, снегопады и гололёд. Причиной этого вторжения оказался, как объясняют синоптики, ныряющий циклон, который европейские метеорологи назвали «Ксимена». Он буквально свалился за ночь из районов Архангельской области на север Центрального федерального округа. И именно это резкое перемещение как раз и вызвало падение атмосферного давления в Москве до рекордно низких отметок.

Прогноз погоды на ближайшие дни (24–28 апреля)

Разумеется, вторгшийся циклон заметно изменит погоду в столице, принеся с собой снег и похолодание, и после +14 в среду, 22 апреля, произошло резкое снижение температуры. Так примерно полторы недели, почти до начала мая, столбики термометров днём будут держаться в среднем на отметке +6.

24 апреля (пятница)

В пятницу, 24 апреля, ночью облачно, преимущественно без осадков, в отдельных местах возможна гололедица, температура составит от −1 до +1 °C. Днём небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается, воздух прогреется до +5…+7 °C. Ветер будет дуть с севера со скоростью 6–11 м/с, а днём сменит направление на северо‑западное, усилившись до 7–12 м/с.

25–26 апреля (выходные)

В выходные, 25–26 апреля, погода несколько изменится. В субботу, 25 апреля, ночью небо будет облачным с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки — дождь или мокрый снег, температура останется в пределах −1…+1 °C. Днём будет то облачно, то нет, но в основном без осадков, температура поднимется до +6…+8 °C. В воскресенье, 26 апреля, ночью сохранится облачность с прояснениями и пройдёт небольшой дождь, температура составит +2…+4 °C. Днём станет ещё более облачно, пойдёт дождь, а столбик термометра покажет +9…+11 °C.

27–28 апреля (понедельник – вторник)

В понедельник и вторник, 27–28 апреля, ожидается облачная погода с периодическими осадками в виде мокрого снега. Ночью температура будет колебаться от −1 до +4 °C, днём — от +2 до +7 °C. Ветер юго‑западный, 5–10 м/с, порывы до 15-18 м/с.

Середина следующей недели (конец апреля – начало мая)

К концу апреля – началу мая, по прогнозу синоптика Александра Ильина, сохранится преимущественно пасмурная погода. Днём температура будет варьироваться в диапазоне +2…+7 °C, а ночью — от −1 до +4 °C. Прогнозируется дождь с мокрым снегом. Кроме того, ожидается постепенный рост атмосферного давления. Ветер будет в пределах 4–9 м/с.

Как низкое давление влияет на здоровье и что делать метеозависимым

У метеозависимых при снижении атмосферного давления возможны головные боли, головокружение, слабость, сонливость, ухудшение концентрации внимания, тошнота. И чтобы перенести такую погоду более-менее легко, специалисты рекомендуют придерживаться определённых советов.

Для начала необходимо снизить физическую активность, ограничиться лёгкой зарядкой или прогулкой на свежем воздухе.

Обязательно нужно соблюдать питьевой режим — пить достаточно жидкости, однако гипертоникам и людям с хронической сердечной недостаточностью важно контролировать объём потребляемой жидкости.

Лучше отказаться от алкоголя и ограничить употребление кофе и газированных напитков.

Также рекомендуется добавить в рацион продукты, богатые магнием и калием: овощи, злаки, бананы, орехи.

Немаловажно высыпаться — спать не менее 7 часов в сутки.

При сильных болях, головокружении или других тревожных симптомах обратиться к врачу.

Что делать дачникам и садоводам

Грядущее похолодание может принести непоправимый ущерб и дачникам, и садоводам. Так как высоки риски заморозков, нужно позаботиться о растениях. Если вы уже что-то высадили, рассаду можно (и нужно) укрыть, например, спанбондом или плёнкой.

Цветущие деревья и кустарники защищают от заморозков дождеванием или дымлением. Дождевание — это метод, при котором растения опрыскивают водой. При замерзании воды выделяется тепло, что защищает растения от заморозков. Дымление (окуривание), понятно из названия — при этом методе создаётся дымовая завеса с помощью тлеющих костров или дымовых шашек. Дым замедляет теплоотдачу почвы, и температура у поверхности земли становится на 2–3 градуса выше, чем в чистом небе.

Ну а если у вас стоят теплицы, в них стоит предусмотреть дополнительный обогрев, чтобы растения не почувствовали резких перепадов температуры.

Как одеваться в ближайшие дни

Учитывая прохладную погоду и возможность осадков в виде дождя или мокрого снега, мы рекомендуем носить тёплую одежду и обувь, лучше всего из непромокаемых материалов. Также не забывайте о возможной гололедице, поэтому надевайте нескользящую обувь.

Ещё в начале апреля синоптики предупреждали, что убирать далеко тёплые вещи не стоит и холода вернутся в апреле.

Часто задаваемые вопросы

Какой рекорд низкого давления был установлен в Москве 23 апреля 2026 года?

23 апреля 2026 года в Москве барометры показали 727,6 мм рт. ст. Это побило рекорд 2015 года — 729,5 мм рт. ст.

Будет ли снег в Москве на следующей неделе?

По прогнозам, 27 и 28 апреля ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами сильные. Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.

Когда потеплеет в Москве после аномального похолодания?

По прогнозу синоптика Александра Ильина, устойчивого потепления в ближайшее время ждать не стоит. Конец апреля и начало мая будут холодными и ветреными. Вероятнее всего, заметно потеплеет только после майских праздников, к слову, на 3 мая сейчас прогнозируется до +18 тепла.

Как низкое давление влияет на давление человека?

При снижении атмосферного давления может снижаться и артериальное давление. Меняется тонус сосудов, ухудшается кровоснабжение тканей. Сердце работает интенсивнее, чтобы поддерживать нормальное кровообращение.

Нужно ли укрывать рассаду от заморозков в конце апреля?

Да, в конце апреля есть риск возвратных заморозков. Даже если днём тепло, ночью температура может упасть ниже нуля. Поэтому важно следить за прогнозом и при необходимости укрывать рассаду.

Авторы Андрей Ананьев