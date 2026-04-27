27 апреля, 11:11

Виновника апрельского снегопада в Москве сняли из космоса

Роскосмос показал, как с орбиты выглядит засыпанная апрельским снегом Москва

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спутники Роскосмоса «Электро‑Л» и «Арктика‑М» запечатлели циклон, принёсший апрельские снегопады в Москву. Кадр с орбиты опубликован в телеграм-канале госкорпорации.

«Зимние пейзажи в конце апреля запечатлели спутники Роскосмоса. Североатлантический циклон принёс в столицу обильные осадки — этой ночью в Москве выпало более половины от месячной нормы, а температура воздуха опустилась ниже нуля», — говорится в сообщении..

Фото © Роскосмос

Фото © Роскосмос

Напомним, 27 апреля на Москву и Подмосковье обрушился мощный снегопад. В столице выпало 12 сантиметров снега — это новый рекорд. Предыдущий держался 55 лет и составлял 10 сантиметров. Из-за налипшего на проводах снега в ряде районов Московской области нарушено энергоснабжение. Жёлтый уровень погодной опасности продлится до вечера 28 апреля. Мэр столицы Сергей Собянин предупредил, что непогода будет усиливаться и задержится минимум на сутки — ожидается мокрый снег с дождём и ветер порывами до 23 метров в секунду.

Александра Вишнякова
