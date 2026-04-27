Кустарниковые собаки «убирают» снег в Московском зоопарке — умилительное видео

В Московском зоопарке кустарниковые собаки воспользовались внезапным снегопадом и устроили активные игры прямо в вольере. Неожиданный возврат зимней погоды заставил сотрудников снова взяться за лопаты — вместо метёл пришлось убирать мокрый снег. Об этом сообщила генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

Пока люди занимались расчисткой, обитатели зоопарка быстро нашли в происходящем повод для развлечений. Кустарниковые собаки с энтузиазмом начали копать и бегать по свежему снегу, словно не заметив, что календарная весна уже вступила в свои права.

Животные устроили своеобразные соревнования — они активно рыли сугробы и гонялись друг за другом, наперегонки с кипером. Несмотря на капризы погоды, настроение у них оказалось явно лучше, чем у тех, кому пришлось снова возвращаться к зимним хлопотам.

Тем временем в Подмосковье непогода привела к более серьёзным последствиям. Из-за сильного ветра на дороги и припаркованные машины падают ветки и целые деревья. Зафиксировано около 30 поваленных стволов, из-за чего движение оказалось затруднено в нескольких районах области.