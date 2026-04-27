Снегопад и ветер повалили десятки деревьев на дороги в Подмосковье

В Подмосковье разыгралась непогода — на проезжую часть и припаркованные автомобили падают ветки и целые деревья. По последним данным, рухнуло уже порядка 30 стволов, перекрывая движение в разных районах области. Об этом сообщает Минтранс Подмосковья.

Дорожные службы оперативно убрали с дорог 10 упавших деревьев, работы продолжаются. Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными: не парковаться под старыми деревьями и шаткими конструкциями.

Фото © VK / Минтранс Подмосковья

Если вы попали в сложную ситуацию или заметили на дороге опасное препятствие, звоните по номеру 112.