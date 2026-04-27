27 апреля, 09:11

Снегопад и ветер повалили десятки деревьев на дороги в Подмосковье

В Подмосковье из-за непогоды упали около 30 деревьев на проезжую часть.

В Подмосковье разыгралась непогода — на проезжую часть и припаркованные автомобили падают ветки и целые деревья. По последним данным, рухнуло уже порядка 30 стволов, перекрывая движение в разных районах области. Об этом сообщает Минтранс Подмосковья.

Дорожные службы оперативно убрали с дорог 10 упавших деревьев, работы продолжаются. Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными: не парковаться под старыми деревьями и шаткими конструкциями.

В Подмосковье из-за непогоды упали около 30 деревьев на проезжую часть. Фото © VK / Минтранс Подмосковья

Если вы попали в сложную ситуацию или заметили на дороге опасное препятствие, звоните по номеру 112.

Устранять перебои со светом в Подмосковье вышли 200 бригад электриков
Погода вновь напомнила о зиме: минувшей ночью в Москве начался интенсивный снегопад, объявлен жёлтый уровень опасности до вечера 28 апреля. Мэр Сергей Собянин сообщил, что непогода усилится и продлится минимум сутки: ожидаются мокрый снег с дождём и ветер до 23 м/с. А в Подмосковье снежный апокалипсис оставил без света 50 посёлков.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
