Разбитые авто, упавшие деревья: Снежный апокалипсис оставил без света 50 посёлков Подмосковья

В Подмосковье около 50 посёлков остались без электроснабжения из-за обрывов проводов, сообщает SHOT. Сильный снегопад и налипание мокрого снега продолжают осложнять ситуацию.

Непогода в Московском регионе побила рекорд почти за 55 лет. Если в 1971 году за двое суток выпало 19 мм осадков, то сейчас высота снежного покрова местами достигает 18 см.

Видео © SHOT

Сложная обстановка наблюдается на дорогах. Под Подольском автомобили оказались в снежной ловушке на лесной трассе. На подъезде к Коломне движение перекрыло упавшее дерево. В Красногорске аналогичная ситуация — выход из подъезда одного из домов оказался заблокирован. В Химках на припаркованный автомобиль упал столб. Повреждения получила легковая машина.

Синоптики предупреждают, что сложные погодные условия сохранятся в Москве и области как минимум до утра следующего дня. Жителей призывают соблюдать осторожность.

До мая остаётся чуть меньше недели, а в Московском регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Его действие продлится аж до вечера 28 апреля.