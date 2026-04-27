В Москве объявлен «оранжевый» уровень из-за снежного апокалипсиса 27 апреля

В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Причиной стали сильный ветер, мокрый снег и гололедица.

Снежный апокалипсис в Москве 27 апреля. Фото © Life.ru

По данным Гидрометцентра, предупреждение действует 27 апреля. В столице ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега и налипание на провода и деревья.

«В течение суток 27.04 местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололедица на дорогах», — говорится в сообщении.

Также прогнозируется усиление ветра. Порывы могут достигать 23 метров в секунду в Москве и до 25 метров в секунду в области. Предупреждение о ветре действует с 09:00 27 апреля до 03:00 28 апреля. Аналогичный период установлен и для риска обледенения. Жителей Москвы просят быть осторожными на дорогах и по возможности избегать нахождения рядом с деревьями и линиями электропередачи.

Ранее Life.ru писал, что вечером 26 апреля жители подмосковных Павловского Посада и Наро-Фоминска стали свидетелями апрельского снегопада. Видимость упала до четырёх километров – как в густом тумане. Синоптик Михаил Леус предупреждал, что 27 апреля будет ещё веселее – дождь, мокрый снег, чистый снег и ветер, который сбивает с ног.