26 апреля, 20:55

Снег выпал в Московской области вечером 26 апреля

Обложка © Life.ru

Московскую область засыпало снегом в воскресенье вечером 26 апреля. Осадки зафиксировали метеостанции региона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«К 21 часу снег проник и в Московскую область — его отметили метеостанции Павловского Посада и Наро-Фоминска», написал Леус в своём Telegram-канале.

Снег в конце апреля в Подмосковье. Видео © VK / Я В ШОКЕ!

Синоптик добавил, что снег идёт довольно интенсивно. Видимость в снежной пелене составляет около четырёх километров. Леус предупредил, что 27 апреля в столичном регионе ожидаются обильные осадки. Дождь будет переходить в мокрый снег, местами выпадет чистый снег. Прогнозируется сильный и порывистый ветер.

Последний штрих зимы: Петербург вовсю засыпает снегом, на очереди — Москва

Ранее столичное управление МЧС предупредило москвичей о непогоде. Жителей региона ждут снег, гололедица и ветер до 20 м/с. По прогнозу ведомства — неблагоприятный период завершится только к вечеру 28 апреля. Спасатели уже переведены в режим повышенной готовности.

Лия Мурадьян
