МЧС предупредило москвичей о снеге, гололедице и ветре до 20 м/с

Столичное управление МЧС обратилось к москвичам с призывом быть предельно внимательными. Причина — резкое ухудшение погоды, которое продлится почти трое суток.

По прогнозу ведомства, неблагоприятный период стартует днём 26 апреля и завершится только к вечеру 28 апреля. В эти часы город накроют сильные осадки: дождь, переходящий в мокрый снег, а затем и в полноценный снегопад.

На дорогах образуется гололедица. Кроме того, синоптики прогнозируют отложение мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. Порывы западного ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.

Жителей просят не парковать автомобили под шаткими конструкциями и деревьями, а также по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и линии электропередачи. Спасатели переведены в режим повышенной готовности.

