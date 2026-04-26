26 апреля, 10:42

МЧС предупредило москвичей о снеге, гололедице и ветре до 20 м/с

Обложка © Life.ru

Столичное управление МЧС обратилось к москвичам с призывом быть предельно внимательными. Причина — резкое ухудшение погоды, которое продлится почти трое суток.

По прогнозу ведомства, неблагоприятный период стартует днём 26 апреля и завершится только к вечеру 28 апреля. В эти часы город накроют сильные осадки: дождь, переходящий в мокрый снег, а затем и в полноценный снегопад.

На дорогах образуется гололедица. Кроме того, синоптики прогнозируют отложение мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. Порывы западного ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.

Жителей просят не парковать автомобили под шаткими конструкциями и деревьями, а также по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и линии электропередачи. Спасатели переведены в режим повышенной готовности.

Мороз и барическая пила в Москве 23–28 апреля: Прогноз погоды и советы для метеозависимых

Ранее Life.ru писал, что если хочется плакать и спать, с вами всё в порядке — виновата погода. В России к началу мая начинается подъём позитивного настроения у населения, так как с солнечными днями вырабатывается витамин D, налаживаются биоритмы, поэтому и число обращений к психиатрам или психологам снижается.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Дарья Денисова
