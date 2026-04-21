Хочется плакать и спать? Врачи объяснили, что с вами всё в порядке — виновата погода

В России к началу мая начинается подъём позитивного настроения у населения, так как с солнечными днями вырабатывается витамин D, налаживаются биоритмы, поэтому и число обращений к психиатрам или психологам снижается. Другое дело, если весна не радует погодой, тогда людям требуется помощь из-за усиления депрессивных состояний. Об этом Life.ru рассказала врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» Валентина Ястребова, комментируя влияние апрельского снега на жителей страны.

Сама погода вносит свои коррективы. Мы видим ухудшение хронических заболеваний. Честно скажу: сильных изменений по поводу обращений я не заметила, но тем не менее, если такая погода продолжится более длительный период, то биоритмы собьются сильнее. То есть мы вернёмся в начало условной весны, грубо говоря в состояние марта, — тогда обращения по хроническим заболеваниям тоже увеличатся. Валентина Ястребова Врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия»

Медик заверила, что плохая погода действительно негативно сказывается на людях. К сожалению, даже на психически устойчивых людях. Обычно сразу хочется остаться дома, посидеть, полежать, настроение снижается, желание куда-то выходить — пропадает. Если такое состояние затягивается или присоединяются грустные мысли, то есть смысл как-то помочь себе. Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко дал советы россиянам, как не дать погоде погрузить себя во «мрак».

Сейчас, весной, нужно пропить курс витамина D. Даже если бы этих заморозков и не было, то всё равно организм требует поддержки, потому что закончилась зима и силы организма достаточно поизносились. Геннадий Онищенко Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Он также напомнил, что следует одеваться по погоде, так как многие уже успели убрать зимние пуховики и достать лёгкую одежду. Онищенко предупредил, что простуды с такой погодой никто не отменял, а значит, нужно относиться внимательно к любым симптомам. Также поддержку организму окажут правильное питание, хороший сон и спорт.

Как сообщалось, в ночь на 20 апреля в ряде районов Подмосковья выпал снег, который снова вернул в регион почти зимнюю картину. И серьёзного потепления в ближайшие пару недель не ожидается. Климатологи предупреждают, что изменения климата могут привести к тому, что снег будет лежать даже летом.