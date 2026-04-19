В Пермском крае дождь сменился сильным снегом, покров вырос уже до 15 см

В северной части Пермского края в ночь на 19 апреля дождь перешёл в интенсивный снегопад, из-за чего в отдельных районах сформировался устойчивый снежный покров. Об этом сообщил ГИС-центр ПГНИУ.

Температура воздуха на севере региона опускалась до отрицательных значений. В некоторых районах фиксировалось до -4°С, а в Бисере — до -6°С. Наибольшее количество осадков за ночь зарегистрировали в Кудымкаре — около 20 мм, из которых значительная часть пришлась на снег.

К утру высота снежного покрова в городе достигла примерно 15 сантиметров и продолжала увеличиваться. В Чермозе и Лысьве также выпали значительные осадки, местами отмечался замерзающий дождь, что осложнило погодную ситуацию. В Березниках, Бисере, Кочево и Губахе зафиксированы осадки различной интенсивности — от слабых до умеренных.

Синоптики уточняют, что часть данных остаётся предварительной из-за порывистого ветра и нестабильной погоды. По суммарным наблюдениям с пятницы, наиболее высокий уровень осадков пришёлся на Бисер, Кудымкар и Чермоз, где показатели приблизились к 30 мм и выше.

