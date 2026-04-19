Федеральная трасса «Амур» погребена под снегом из-за непогоды в Забайкалье

Федеральную трассу «Амур» в Забайкальском крае практически полностью занесло снегом, водителей просят по возможности откаазаться от поездок из-за нулевой видимости, метели и образовавшихся заторах на узких участках. Информацией делится региональное правительство. Сейчас в 12 округах Забайкалья дорожные службы ведут очистку трасс от снега.

Трасса в Забайкалье. Видео © пресс-служба Госавтоинспекции Забайкалья

«Работы ведутся в Акшинском, Улетовском, Хилокском, Читинском, Карымском, Красночикойском, Могойтуйском, Агинском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском, Балейском и Дульдургинском округах», — сказано в тексте.

По прогнозам синоптиков, непогода в Забайкалье продлится и завтра, 20 апреля. Водителей просят заранее выстраивать маршруты движения и соблюдать скоростной режим.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что очередная «волна холода» ожидается в Москве перед майскими праздниками, возможны ледяные дожди. Причина непогоды — противоборство двух барических систем: скандинавского антициклона и южного циклона, дрейфующего по Поволжью.