Прогноз погоды на май 2026: температурные качели, заморозки и чего ждать от майских праздников
Оглавление
Прогноз погоды на май 2026 в России: общий прогноз Гидрометцентра, региональные особенности (Москва, СПб, юг, Урал, Сибирь), погода на майские праздники — в материале Life.ru.
Прогноз погоды на май 2026: где жара, а кто замёрзнет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov
Май традиционно считается одним из самых комфортных весенних месяцев: в средней полосе России температура к началу месяца держится примерно на уровне +12…+14 °C, а к концу поднимается до +16…+18 °C. Ночью обычно бывает около +6…+10 °C. Световой день заметно увеличивается, за счёт чего активнее прогреваются воздух и почва. Погода в это время остаётся переменчивой, но в целом комфортной: бывают и тёплые солнечные дни — до +20…+22 °C, и короткие периоды похолодания.
Долгосрочные наблюдения метеорологов говорят о нескольких устойчивых тенденциях. Во‑первых, за последние десятилетия средняя температура мая выросла примерно на 0,5–1 градус по сравнению с климатической нормой 1961–1990 годов, что укладывается в общую картину глобального потепления.
Общий прогноз Гидрометцентра: май в пределах нормы
По данным Гидрометцентра, погода в России в мае 2026 года будет близка к климатической норме: температура в среднем отклонится от неё не больше чем на 1 градус в плюс или минус.
В одних регионах рано придёт почти летнее тепло, в других затянется холодная весна с частыми похолоданиями и заморозками. Поэтому погоду в мае 2026 года стоит воспринимать как череду тёплых и прохладных периодов.
Регионы, где будет теплее обычного
В ряде регионов май 2026 года будет теплее привычного. На Дальнем Востоке, в Забайкалье, Амурской области и на юге Якутии месяц прогнозируется на 1–2 градуса теплее климатической нормы. Здесь весна пойдёт быстрее и тёплые дни придут раньше обычного.
Южный и Северо‑Кавказский округа, включая Краснодарский край и Ставрополье, в мае будут ближе к лету, чем к весне. Уже в первой половине месяца здесь возможны по‑настоящему тёплые дни, а во второй половине днём будет столько же тепла, сколько обычно бывает в начале лета.
Прогноз погоды на май 2026-го в Краснодарском крае. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Чуть теплее нормы ожидается погода в Центральном федеральном округе и на юге Сибири. В этих регионах устойчивое тепло установится раньше, чем на севере и на Урале. Западная часть Северо‑Западного округа тоже может получить более мягкий май — без затяжных холодных периодов.
В целом в этих регионах май 2026 года будет ощущаться как раннее лето, хотя отдельные прохладные дни и дожди всё равно сохранятся.
Регионы, где будет холоднее обычного
На Урале май прогнозируется прохладнее нормы. Днём чаще будет небольшой плюс, а по ночам температура нередко будет опускаться к нулю, местами с заморозками. Настоящее устойчивое тепло придёт только ближе к концу месяца.
В Приволжском федеральном округе температура также ожидается чуть ниже многолетних значений. Холодный воздух будет периодически возвращаться, особенно в первой половине мая, поэтому ощущение «затянувшейся весны» здесь будет особенно заметным.
Большая часть Северо‑Западного округа, за исключением западных районов, проведёт май в облачной и прохладной погоде. Ветер и высокая влажность будут усиливать чувство холода, даже при плюсовой температуре.
Почти вся Якутия останется в зоне затяжной весны. Май 2026 года здесь не станет по‑настоящему тёплым месяцем: ночи останутся холодными, а устойчивое тепло сместится на июнь.
Прогноз по крупным городам России
Москва и Московская область
Погода в мае 2026 года в Москве и Подмосковье будет в целом тёплой и чуть выше нормы. Средняя температура составит около +14…+15 °C, то есть примерно на 1–2 градуса выше привычных значений. Днём воздух часто будет прогреваться до +20…+22 °C, в отдельные дни возможно и чуть выше.
Ночи, особенно в первой половине месяца, останутся прохладными: температура может опускаться до +2…+4 °C, а в низинах и за городом не исключены кратковременные заморозки. Во время «черёмуховых холодов» ночью воздух может подходить к 0 °C, хотя днём при этом будет по‑весеннему тепло.
Осадков ожидается умеренно: примерно в треть мая возможны дожди, в остальные дни — переменная облачность и солнце. В итоге май 2026 года для Москвы будет ощущаться как тёплый, но неустойчивый месяц: то почти лето днём, то прохладные ночи и откаты к более свежей погоде.
Какой будет май 2026-го в Москве. Фото © Life.ru
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Погода в мае 2026 года в Санкт-Петербурге будет заметно прохладнее, чем в Москве. Днём ожидается в среднем около +9…+14 °C, ночи останутся свежими. Из‑за ветра и высокой влажности с Финского залива холод будет чувствоваться сильнее, чем показывают градусы.
При этом прогнозируется меньше осадков, чем обычно. Дождей будет немного, затяжные ливни маловероятны. Облачность сохранится: часть дней пройдёт под серым небом, часть — с прояснениями и солнцем.
Для горожан это будет ощущаться как затянувшаяся весна. Даже если в других регионах страны май 2026 года будет ближе к норме, в Петербурге это по‑прежнему месяц ветровок и лёгких курток, а не устойчивого летнего тепла.
Краснодарский край и Ставрополье
Погода в мае 2026 года в Краснодаре и по краю будет комфортной и уже почти летней. Средняя температура месяца составит около +14…+21 °C. В отдельные дни воздух может прогреваться до +22…+25 °C и выше, особенно вдали от моря.
Осадков ожидается чуть меньше нормы. Дожди в основном будут кратковременными, часто с грозами, после которых быстро возвращается тёплая и сухая погода.
Новосибирск
Погода в мае 2026 года в Новосибирске будет контрастной. В начале месяца днём ожидается около +5…+10 °C, ночью возможны заморозки. Для Сибири это привычная история, но в 2026 году синоптики отдельно подчёркивают риск отрицательных температур на почве в первой декаде месяца.
Прогноз погоды на май 2026-го в Новосибирске. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
К середине и концу мая станет заметно теплее: днём температура поднимется до +15…+18 °C и выше, по отдельным дням — до +20…+25 °C. При этом отдельные откаты к прохладе возможны даже в конце месяца.
Екатеринбург
Погода в мае 2026 года в Екатеринбурге ожидается прохладной. Средняя температура месяца составит около +9 °C — это заметно ниже, чем на юге страны. Днём будет небольшой плюс, а ночами температура регулярно будет подходить к 0 °C, местами возможны слабые заморозки.
Погода на майские праздники (1–10 мая)
Период с 1-го по 10 мая 2026 года будет переменчивым. На европейской территории России тёплые дни будут чередоваться с короткими похолоданиями.
В центре страны днём в основном ожидается комфортный плюс, около +13…+17 °C, но по ночам возможны понижения до +2…+4 °C. Местами возможны заморозки, особенно в низинах и за городом. Из‑за этого ночёвки в неотапливаемых домах и ранняя высадка чувствительных растений в открытый грунт остаются рискованными.
На Северо‑Западе первая декада мая будет прохладной: днём температура редко будет превышать +9…+14 °C, а из‑за ветра и высокой влажности будет казаться ещё холоднее.
На юге, в Краснодарском крае и Ставрополье, погода на майские праздники будет ближе к летней: в тёплые дни воздух прогреется до +22…+25 °C. Это создаёт комфортные условия для выездов, прогулок и отдыха на природе, хотя море ещё прохладное.
На Урале и в Сибири первая декада мая пройдёт с резкими контрастами: от прохладных дней с ночными заморозками до коротких всплесков тепла. Здесь решение о шашлыках, выездах и посадках лучше принимать по локальному прогнозу за 2–3 дня до праздников.
«Черёмуховые холода»: когда ждать заморозков
Черёмуховые холода — это короткий период весеннего похолодания, который обычно совпадает с цветением черёмухи: после уже установившегося тёплого майского воздуха на несколько дней возвращаются заморозки и заметное снижение температуры.
Синоптики ожидают, что черёмуховые холода в 2026 году проявятся в две волны. Первая волна придётся на середину мая. В период цветения черёмухи, особенно в средней полосе, ночью температура может опускаться до 0 °C и чуть ниже, на поверхности почвы вероятны заморозки. Днём при этом может быть вполне комфортный плюс, но ночью растения остаются в зоне риска.
Вторая волна ожидается ближе к концу месяца. После нескольких тёплых дней возможно кратковременное вторжение холодного воздуха. Ночью температура снова подойдёт к нулю, особенно в низинах и за городом, в отдельных регионах возможен мокрый снег — для мая это уже не редкость.
Распределение осадков в мае 2026
По распределению осадков погода в России в мае 2026 года будет неоднородной.
В Ленинградской области и Карелии, в большей части Южного федерального округа, на юге Приволжья и юге Сибирского округа прогнозируется дефицит влаги. Дождей ожидается меньше нормы, почва будет пересыхать быстрее, чем обычно. Для сельского хозяйства и дачных участков это сигнал заранее планировать полив и не рассчитывать только на естественные осадки.
В Мурманской области, на юге Дальневосточного округа и в северных районах Якутии, наоборот, ожидается избыток осадков. Здесь вероятны частые дожди, повышенная облачность и местами мокрый снег, что будет сдерживать прогрев воздуха и усиливать ощущение сырости.
В центральных регионах и на юге России осадки распределятся неравномерно. Сухие и тёплые отрезки будут чередоваться с кратковременными, но интенсивными ливнями и грозами. После прохождения грозовых фронтов возможны резкие понижения температуры, что только усилит эффект температурных качелей мая 2026 года.
Советы для дачников: как защитить рассаду от заморозков
Теплолюбивые культуры — томаты, перцы, огурцы, баклажаны — лучше высаживать в открытый грунт после волн заморозков: в средней полосе обычно во второй половине мая, в северных регионах, на Урале и в Сибири — ближе к концу месяца.
Как спасти рассаду от заморозков — все советы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov
Укрывной материал в этом сезоне обязателен. В регионах с высоким риском заморозков разумнее дольше держать рассаду в теплицах и парниках, а чувствительные культуры в открытый грунт переносить только в самом конце месяца. В засушливых регионах стоит заранее продумать полив и мульчирование: почва будет быстрее терять влагу, без этого растения будут расти хуже.
Советы для метеозависимых: как пережить температурные качели
Метеозависимые люди особенно остро реагируют на перепады температуры, давления и влажности, которых в мае 2026-го будет достаточно.
Рекомендации врачей и метеорологов можно свести к нескольким простым правилам:
- Следите за прогнозом давления и температур
Пользуйтесь прогнозами, где есть данные по давлению, ветру и влажности: так проще заранее понять, когда возможны ухудшения самочувствия.
- Избегайте перегрузок в дни резких перепадов
В период арктических вторжений и черёмуховых холодов ограничьте чрезмерную физическую нагрузку и длительное пребывание на ветру и холоде.
- Держите под рукой привычные лекарства
Людям с сердечно‑сосудистыми и хроническими заболеваниями важно иметь рядом предписанные врачом препараты, а также следить за режимом сна и отдыха.
- Пейте достаточно воды и соблюдайте режим
Резкие переходы от жары к прохладе увеличивают нагрузку на сосуды, поэтому умеренная физическая активность, полноценный сон и достаточный питьевой режим снижают эффект от скачков погоды.
- Используйте «тихие» дни для активностей
Планируйте поездки, дачные работы и длительные прогулки на дни без резких изменений температуры и давления, ориентируясь на 2–3‑дневные прогнозы.
Иными словами, май 2026 преподнесёт сюрпризы. Две волны черёмуховых холодов, риск заморозков в середине и в конце мая, а также неравномерные осадки делают погоду непредсказуемой в мелочах. Если ориентироваться на прогноз, не спешить с высадкой теплолюбивых культур и внимательно следить за самочувствием в дни резких перепадов, майские праздники и дачный сезон пройдут без неприятных сюрпризов.