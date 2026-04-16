Прогноз погоды на май 2026: температурные качели, заморозки и чего ждать от майских праздников Оглавление Общий прогноз Гидрометцентра: май в пределах нормы Регионы, где будет теплее обычного Регионы, где будет холоднее обычного Прогноз по крупным городам России Москва и Московская область Санкт-Петербург и Ленинградская область Краснодарский край и Ставрополье Новосибирск Екатеринбург Погода на майские праздники (1–10 мая) «Черёмуховые холода»: когда ждать заморозков Распределение осадков в мае 2026 Советы для дачников: как защитить рассаду от заморозков Советы для метеозависимых: как пережить температурные качели Прогноз погоды на май 2026 в России: общий прогноз Гидрометцентра, региональные особенности (Москва, СПб, юг, Урал, Сибирь), погода на майские праздники — в материале Life.ru. 16 апреля, 08:30

Май традиционно считается одним из самых комфортных весенних месяцев: в средней полосе России температура к началу месяца держится примерно на уровне +12…+14 °C, а к концу поднимается до +16…+18 °C. Ночью обычно бывает около +6…+10 °C. Световой день заметно увеличивается, за счёт чего активнее прогреваются воздух и почва. Погода в это время остаётся переменчивой, но в целом комфортной: бывают и тёплые солнечные дни — до +20…+22 °C, и короткие периоды похолодания.

Долгосрочные наблюдения метеорологов говорят о нескольких устойчивых тенденциях. Во‑первых, за последние десятилетия средняя температура мая выросла примерно на 0,5–1 градус по сравнению с климатической нормой 1961–1990 годов, что укладывается в общую картину глобального потепления.

Общий прогноз Гидрометцентра: май в пределах нормы

По данным Гидрометцентра, погода в России в мае 2026 года будет близка к климатической норме: температура в среднем отклонится от неё не больше чем на 1 градус в плюс или минус.

В одних регионах рано придёт почти летнее тепло, в других затянется холодная весна с частыми похолоданиями и заморозками. Поэтому погоду в мае 2026 года стоит воспринимать как череду тёплых и прохладных периодов.

Регионы, где будет теплее обычного

В ряде регионов май 2026 года будет теплее привычного. На Дальнем Востоке, в Забайкалье, Амурской области и на юге Якутии месяц прогнозируется на 1–2 градуса теплее климатической нормы. Здесь весна пойдёт быстрее и тёплые дни придут раньше обычного.

Южный и Северо‑Кавказский округа, включая Краснодарский край и Ставрополье, в мае будут ближе к лету, чем к весне. Уже в первой половине месяца здесь возможны по‑настоящему тёплые дни, а во второй половине днём будет столько же тепла, сколько обычно бывает в начале лета.

Чуть теплее нормы ожидается погода в Центральном федеральном округе и на юге Сибири. В этих регионах устойчивое тепло установится раньше, чем на севере и на Урале. Западная часть Северо‑Западного округа тоже может получить более мягкий май — без затяжных холодных периодов.

В целом в этих регионах май 2026 года будет ощущаться как раннее лето, хотя отдельные прохладные дни и дожди всё равно сохранятся.

Регионы, где будет холоднее обычного

На Урале май прогнозируется прохладнее нормы. Днём чаще будет небольшой плюс, а по ночам температура нередко будет опускаться к нулю, местами с заморозками. Настоящее устойчивое тепло придёт только ближе к концу месяца.

В Приволжском федеральном округе температура также ожидается чуть ниже многолетних значений. Холодный воздух будет периодически возвращаться, особенно в первой половине мая, поэтому ощущение «затянувшейся весны» здесь будет особенно заметным.

Большая часть Северо‑Западного округа, за исключением западных районов, проведёт май в облачной и прохладной погоде. Ветер и высокая влажность будут усиливать чувство холода, даже при плюсовой температуре.

Почти вся Якутия останется в зоне затяжной весны. Май 2026 года здесь не станет по‑настоящему тёплым месяцем: ночи останутся холодными, а устойчивое тепло сместится на июнь.

Прогноз по крупным городам России

Москва и Московская область

Погода в мае 2026 года в Москве и Подмосковье будет в целом тёплой и чуть выше нормы. Средняя температура составит около +14…+15 °C, то есть примерно на 1–2 градуса выше привычных значений. Днём воздух часто будет прогреваться до +20…+22 °C, в отдельные дни возможно и чуть выше.

Ночи, особенно в первой половине месяца, останутся прохладными: температура может опускаться до +2…+4 °C, а в низинах и за городом не исключены кратковременные заморозки. Во время «черёмуховых холодов» ночью воздух может подходить к 0 °C, хотя днём при этом будет по‑весеннему тепло.

Осадков ожидается умеренно: примерно в треть мая возможны дожди, в остальные дни — переменная облачность и солнце. В итоге май 2026 года для Москвы будет ощущаться как тёплый, но неустойчивый месяц: то почти лето днём, то прохладные ночи и откаты к более свежей погоде.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Погода в мае 2026 года в Санкт-Петербурге будет заметно прохладнее, чем в Москве. Днём ожидается в среднем около +9…+14 °C, ночи останутся свежими. Из‑за ветра и высокой влажности с Финского залива холод будет чувствоваться сильнее, чем показывают градусы.

При этом прогнозируется меньше осадков, чем обычно. Дождей будет немного, затяжные ливни маловероятны. Облачность сохранится: часть дней пройдёт под серым небом, часть — с прояснениями и солнцем.

Для горожан это будет ощущаться как затянувшаяся весна. Даже если в других регионах страны май 2026 года будет ближе к норме, в Петербурге это по‑прежнему месяц ветровок и лёгких курток, а не устойчивого летнего тепла.

Краснодарский край и Ставрополье

Погода в мае 2026 года в Краснодаре и по краю будет комфортной и уже почти летней. Средняя температура месяца составит около +14…+21 °C. В отдельные дни воздух может прогреваться до +22…+25 °C и выше, особенно вдали от моря.

Осадков ожидается чуть меньше нормы. Дожди в основном будут кратковременными, часто с грозами, после которых быстро возвращается тёплая и сухая погода.

Новосибирск

Погода в мае 2026 года в Новосибирске будет контрастной. В начале месяца днём ожидается около +5…+10 °C, ночью возможны заморозки. Для Сибири это привычная история, но в 2026 году синоптики отдельно подчёркивают риск отрицательных температур на почве в первой декаде месяца.

К середине и концу мая станет заметно теплее: днём температура поднимется до +15…+18 °C и выше, по отдельным дням — до +20…+25 °C. При этом отдельные откаты к прохладе возможны даже в конце месяца.

Екатеринбург

Погода в мае 2026 года в Екатеринбурге ожидается прохладной. Средняя температура месяца составит около +9 °C — это заметно ниже, чем на юге страны. Днём будет небольшой плюс, а ночами температура регулярно будет подходить к 0 °C, местами возможны слабые заморозки.

Погода на майские праздники (1–10 мая)

Период с 1-го по 10 мая 2026 года будет переменчивым. На европейской территории России тёплые дни будут чередоваться с короткими похолоданиями.

В центре страны днём в основном ожидается комфортный плюс, около +13…+17 °C, но по ночам возможны понижения до +2…+4 °C. Местами возможны заморозки, особенно в низинах и за городом. Из‑за этого ночёвки в неотапливаемых домах и ранняя высадка чувствительных растений в открытый грунт остаются рискованными.

На Северо‑Западе первая декада мая будет прохладной: днём температура редко будет превышать +9…+14 °C, а из‑за ветра и высокой влажности будет казаться ещё холоднее.

На юге, в Краснодарском крае и Ставрополье, погода на майские праздники будет ближе к летней: в тёплые дни воздух прогреется до +22…+25 °C. Это создаёт комфортные условия для выездов, прогулок и отдыха на природе, хотя море ещё прохладное.

На Урале и в Сибири первая декада мая пройдёт с резкими контрастами: от прохладных дней с ночными заморозками до коротких всплесков тепла. Здесь решение о шашлыках, выездах и посадках лучше принимать по локальному прогнозу за 2–3 дня до праздников.

«Черёмуховые холода»: когда ждать заморозков

Черёмуховые холода — это короткий период весеннего похолодания, который обычно совпадает с цветением черёмухи: после уже установившегося тёплого майского воздуха на несколько дней возвращаются заморозки и заметное снижение температуры.

Синоптики ожидают, что черёмуховые холода в 2026 году проявятся в две волны. Первая волна придётся на середину мая. В период цветения черёмухи, особенно в средней полосе, ночью температура может опускаться до 0 °C и чуть ниже, на поверхности почвы вероятны заморозки. Днём при этом может быть вполне комфортный плюс, но ночью растения остаются в зоне риска.

Вторая волна ожидается ближе к концу месяца. После нескольких тёплых дней возможно кратковременное вторжение холодного воздуха. Ночью температура снова подойдёт к нулю, особенно в низинах и за городом, в отдельных регионах возможен мокрый снег — для мая это уже не редкость.

Распределение осадков в мае 2026

По распределению осадков погода в России в мае 2026 года будет неоднородной.

В Ленинградской области и Карелии, в большей части Южного федерального округа, на юге Приволжья и юге Сибирского округа прогнозируется дефицит влаги. Дождей ожидается меньше нормы, почва будет пересыхать быстрее, чем обычно. Для сельского хозяйства и дачных участков это сигнал заранее планировать полив и не рассчитывать только на естественные осадки.

В Мурманской области, на юге Дальневосточного округа и в северных районах Якутии, наоборот, ожидается избыток осадков. Здесь вероятны частые дожди, повышенная облачность и местами мокрый снег, что будет сдерживать прогрев воздуха и усиливать ощущение сырости.

В центральных регионах и на юге России осадки распределятся неравномерно. Сухие и тёплые отрезки будут чередоваться с кратковременными, но интенсивными ливнями и грозами. После прохождения грозовых фронтов возможны резкие понижения температуры, что только усилит эффект температурных качелей мая 2026 года.

Советы для дачников: как защитить рассаду от заморозков

Теплолюбивые культуры — томаты, перцы, огурцы, баклажаны — лучше высаживать в открытый грунт после волн заморозков: в средней полосе обычно во второй половине мая, в северных регионах, на Урале и в Сибири — ближе к концу месяца.

Укрывной материал в этом сезоне обязателен. В регионах с высоким риском заморозков разумнее дольше держать рассаду в теплицах и парниках, а чувствительные культуры в открытый грунт переносить только в самом конце месяца. В засушливых регионах стоит заранее продумать полив и мульчирование: почва будет быстрее терять влагу, без этого растения будут расти хуже.

Советы для метеозависимых: как пережить температурные качели

Метеозависимые люди особенно остро реагируют на перепады температуры, давления и влажности, которых в мае 2026-го будет достаточно.

Рекомендации врачей и метеорологов можно свести к нескольким простым правилам:

Следите за прогнозом давления и температур

Пользуйтесь прогнозами, где есть данные по давлению, ветру и влажности: так проще заранее понять, когда возможны ухудшения самочувствия.

Избегайте перегрузок в дни резких перепадов

В период арктических вторжений и черёмуховых холодов ограничьте чрезмерную физическую нагрузку и длительное пребывание на ветру и холоде.

Держите под рукой привычные лекарства

Людям с сердечно‑сосудистыми и хроническими заболеваниями важно иметь рядом предписанные врачом препараты, а также следить за режимом сна и отдыха.

Пейте достаточно воды и соблюдайте режим

Резкие переходы от жары к прохладе увеличивают нагрузку на сосуды, поэтому умеренная физическая активность, полноценный сон и достаточный питьевой режим снижают эффект от скачков погоды.

Используйте «тихие» дни для активностей

Планируйте поездки, дачные работы и длительные прогулки на дни без резких изменений температуры и давления, ориентируясь на 2–3‑дневные прогнозы.

Иными словами, май 2026 преподнесёт сюрпризы. Две волны черёмуховых холодов, риск заморозков в середине и в конце мая, а также неравномерные осадки делают погоду непредсказуемой в мелочах. Если ориентироваться на прогноз, не спешить с высадкой теплолюбивых культур и внимательно следить за самочувствием в дни резких перепадов, майские праздники и дачный сезон пройдут без неприятных сюрпризов.

Авторы Анна Розанова