«Битва весны и зимы»: В Москве пойдут ледяные дожди перед майскими праздниками

Очередная «волна холода» ожидается в Москве перед майскими праздниками, возможны ледяные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Грядущая неделя вряд ли порадует тёплой весенней погодой жителей Русской равнины — это будет «битва» между весной и зимой! Несмотря на относительно ранний в этом году весенний сезон, климатическая машина времени отбросит нас в прошлое на три недели назад», — рассказал метеоролог.

Причина похолодания — противоборство двух барических систем: скандинавского антициклона и южного циклона, дрейфующего по Поволжью. Их взаимодействие усилит холодный поток северных ветров из акватории Баренцева моря с температурным фоном на 2–5 градусов ниже климатической нормы конца апреля.

Зима с кратковременным восстановлением снежного покрова пройдёт по востоку и юго-востоку Центральной России, включая восточные районы Подмосковья, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Костромскую и Нижегородскую области. Осадки в этих регионах перейдут в твёрдое состояние.

Местами узкой полоской возможны ледяные дожди, добавил Тишковец.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца недели ожидается почти непрерывная дождливая погода. Прогноз погоды оказался неутешительным, но дожди вряд ли накроют сразу все районы мегаполиса.