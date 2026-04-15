15 апреля, 10:35

Синоптик назвала точную дату начала похолодания в Москве

Обложка © Life.ru

До конца текущей недели в Москве практически не будет дней без дождей, но небольших и кратковременных, предупредила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По её оценке, погода развивается по худшему варианту, однако осадки ожидаются не повсеместно.

Отключение отопления в 2026 году: когда ждать в Москве и других городах
Отключение отопления в 2026 году: когда ждать в Москве и других городах

Ночная температура до конца рабочей недели будет держаться в пределах плюс шести–восьми градусов, днём воздух прогреется до плюс пятнадцати–семнадцати. Сухой погоды не будет и в выходные: её характер начнёт меняться в воскресенье, 19 апреля, когда произойдёт смена воздушной массы.

Ночью столбики термометров покажут плюс пять–шесть, днём плюс десять–двенадцать. В понедельник похолодает ещё сильнее: ночью ожидается плюс один–два градуса, днём — не выше восьми. Волна холода, скорее всего, продержится до середины следующей недели, отметила синоптик в интервью RT.

Весенние перепады давления: что происходит с организмом и как не сломаться в самый опасный сезон
Весенние перепады давления: что происходит с организмом и как не сломаться в самый опасный сезон

Напомним, в начале следующей недели Центральную Россию накроют заморозки, снегопады и аномальное похолодание — температура опустится на 7–9 градусов ниже климатической нормы. Местами ожидается небольшой снег, днём — мокрый снег с дождём.

Борис Эльфанд
