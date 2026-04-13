Отключение отопления в 2026 году: когда ждать в Москве и других городах Оглавление Почему нет единой даты отключения отопления При какой температуре отключают отопление (главный критерий) Прогноз отключения отопления по регионам в 2026 году Что делать, если в квартире жарко, а батареи не отключают Что делать, если отопление отключили рано, а потом похолодало Аномалия 2026 года: март в Москве побил рекорд Заключение Когда отключат отопление в 2026 году? Главный критерий — 5 дней со среднесуточной температурой выше +8 °C. Прогноз для Москвы, СПб, юга, Урала, Сибири. Что делать, если в квартире жарко, а батареи горячие? 13 апреля, 12:56 Жара в квартире? Когда отключают отопление весной 2026 года. Обложка © ChatGPT

Пришла весна, и на улице становится всё теплее и теплее. В связи с этим возникает вопрос — когда отключат отопление, ведь в квартирах температура тоже растёт? Сегодня разберёмся, на основании чего принимается решение о прекращении подачи тепла в жилые помещения, когда ждать отключения отопления в Москве и в других городах и что делать, если его отключили слишком рано или, наоборот, тянут с этим вопросом.

Почему нет единой даты отключения отопления

Отключить отопление в одну какую-то конкретную дату, к сожалению, невозможно, ни по стране, ни даже в одном городе. Существуют установленные нормативы, на основании которых органы местного самоуправления и принимают решение о завершении отопительного сезона.

Ведь, например, в южных районах страны устойчивое тепло наступает раньше, чем в северных или на Урале, а значит, отопление там могут отключить в более ранние сроки. Также в разных регионах используются разные технологии и инфраструктура, устройства теплоснабжения отличаются, что влияет на сроки отключения. Система теплоснабжения в принципе инерционна, её нельзя выключить мгновенно, и где-то подача тепла прекращается быстрее, а где-то медленнее.

Да и погода не всегда предсказуема. Если есть риски, что сильные холода вернутся, отключать отопление не торопятся. Берутся за завершение отопительного сезона только при установлении необходимых показателей среднесуточной температуры воздуха.

При какой температуре отключают отопление (главный критерий)

Главным критерием, на основании которого принимают решение об отключении отопления, является температура воздуха. На улице должно наступить устойчивое тепло. Но что под этим подразумевается?

Согласно постановлению Правительства РФ № 354 от 06.05.2011, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха стабильно превышает +8 °C не менее пяти суток подряд. При этом учитываются и дневные, и ночные значения: один тёплый день на фоне холодной ночи не считается основанием для остановки системы.

Рассчитывается среднесуточная температура на метеостанциях следующим образом: каждые три часа проводят измерения, а после делят полученную сумму на восемь (количество измерений за 24 часа).

— То есть основой является не температура плюс 15 градусов за окном днём, а именно среднее значение за 24 часа, ведь ночью может быть мороз, что значительно снизит общий показатель. Также учитываются и средние показатели по годам», — рассказал зампред Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко в беседе с РИА «Новости».

Прогноз отключения отопления по регионам в 2026 году

Сроки отключения варьируются от конца марта – начала апреля на юге до конца мая и первых чисел июня на севере и Урале, так как, как мы уже сказали, климат везде разный и тепло наступает неравномерно. И хотя пока точных сроков завершения отопительного сезона нет, примерный прогноз на основе прошлых составить можно.

Москва — начало – середина апреля;

Санкт-Петербург — апрель-май;

Казань — начало апреля;

Екатеринбург — май;

Краснодар — конец марта – начало апреля;

Мурманск — конец мая;

Новосибирск — середина мая;

Владивосток — конец апреля – начало мая;

Ростов-на-Дону — конец марта;

Иркутск — конец апреля.

В предыдущие годы примерно в это время и завершали отопительный сезон.

Что делать, если в квартире жарко, а батареи не отключают

Нередко бывает так: на улице уже довольно тепло, а отопительный сезон не завершают, ожидая, например, заморозков, из-за чего в квартире становится невероятно жарко. И что же в таком случае делать?

Если у вас на батареях установлены терморегуляторы, вы можете настроить с помощью них подачу тепла. При их отсутствии можно использовать ручные вентили, уменьшив поток воды и тем самым снизив нагрев радиатора.

Также поможет элементарное проветривание помещения. Кратковременное интенсивное проветривание с полным открытием окон (а можно ещё и дверей) позволит выгнать горячий воздух из квартиры и впустить прохладный.

Проблема сохраняется долгое время? Обратитесь в управляющую компанию. Если температура в квартире превышает допустимые нормы (в холодное время года — более +24 °C), следует вызвать специалиста для проверки и составления акта. Согласно СанПиН, температура в жилых помещениях в холодное время года не должна превышать +24 °C, а в тёплое — +28 °C. Потому при нарушении нормативов вы можете потребовать произвести перерасчёт за некачественное предоставление услуг.

В крайнем случае подайте жалобу в контролирующие органы. Если проблема не решается, можно обратиться в Роспотребнадзор, Госжилинспекцию или суд.

Что делать, если отопление отключили рано, а потом похолодало

А может произойти и обратная ситуация — отопление отключили и пришли холода. В таком случае при сохранении на протяжении тех же пяти дней подряд среднесуточной температуры воздуха на улице ниже +8 °C подачу тепла должны возобновить. Но тут нужно понимать, что процесс этот не быстрый и может занять вплоть до недели.

Аномалия 2026 года: март в Москве побил рекорд

Март 2026 года в Москве стал одним из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. В течение месяца были побиты три вековых температурных рекорда:

12 марта температура достигла +13,6 °C — это новый максимум за 148 лет наблюдений (предыдущий рекорд составлял +11,1 °C).

13 марта столбик термометра поднялся до +15,1 °C, превзойдя достижение 1898 года (+12,1 °C).

15 марта был зафиксирован максимум +11,5 °C для этой даты (ранее рекорд держался на уровне + 9,7 °C).

А вот абсолютный максимум марта преодолён не был — он составляет +19,5 °C. Причиной аномалии стали особенности атмосферной циркуляции: Москва оказалась на западной периферии обширного антициклона, а в регион поступал тёплый континентальный тропический воздух из Средней Азии и Ирана. Поэтому в Москве при сохранении тёплой весны отключение может начаться раньше привычных сроков — но, опять же, только после пяти суток со среднесуточной температурой выше +8 °C и без прогноза на похолодание.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на вопрос «а когда отключат отопление в моём городе» однозначного ответа нет, ведь всё зависит от погодных условий в том или ином регионе страны и решения властей, которое принимается на основании той же погоды.

Чтобы быть в курсе завершения отопительного сезона в вашем населённом пункте, проверяйте сайты региональных и муниципальных администраций, где публикуются все актуальные постановления и новости.

Авторы Андрей Ананьев