В России появился ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов

В России начал действовать стандарт, который задаёт требования к оборудованию для отопления многоквартирных домов с автоматическим управлением. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстандарт.

Новый ГОСТ касается решений, через которые квартиры подключаются к централизованной системе отопления. Речь идёт об оборудовании, позволяющем удалённо задавать температуру, менять режимы обогрева и учитывать расход тепла отдельно по каждому жилому помещению. Меры требуются для снижения теплопотребления зданий и для более точного управления отоплением внутри квартиры.

ГОСТ в первую очередь предназначен для проектировщиков, застройщиков, управляющих компаний и производителей климатического оборудования. При подготовке проектной документации и подборе техники они смогут ориентироваться на установленные требования.

Ранее эксперт рассказала, что повторное нанесение краски на старые радиаторы отопления — частая практика, но она требует осторожности. Владельцы часто не знают, какой тип краски использовался изначально. Различные покрытия могут вступать в химические реакции, образуя токсичные соединения: бензол, толуол, ксилол и формальдегид. При нагреве радиатора испарение летучих компонентов усиливается многократно.