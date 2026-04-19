Россиян предупредили о скрытой опасности покраски батарей

Повторное нанесение краски на старые радиаторы отопления — частая практика, но она требует осторожности. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Юрченко, заместитель руководителя департамента экологического мониторинга EcoStandard group.

По словам эксперта, владельцы часто не знают, какой тип краски использовался изначально. Различные покрытия могут вступать в химические реакции, образуя токсичные соединения: бензол, толуол, ксилол и формальдегид. При нагреве радиатора испарение летучих компонентов усиливается многократно.

Юрченко советует перед покраской обязательно удалить старое покрытие и использовать грунтовку, что снизит риск взаимодействия слоёв. Для радиаторов нужно выбирать специальные термостойкие краски с низкой эмиссией вредных веществ. Покупать продукцию следует только у проверенных производителей, имеющих сертификаты экологической безопасности.

Не стоит экономить на материалах: дешёвые краски содержат больше токсичных добавок и растворителей. После покраски рекомендуется регулярно проветривать помещение.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы предупредил, что самостоятельно менять батареи в квартире запрещено. В домах советской постройки радиаторы считаются общедомовым имуществом, и замена приравнивается к порче. Необходимо обращаться в управляющую компанию. В новостройках с горизонтальной разводкой прибор можно заменить, но только после согласования с УК.