Под присмотром коммунальщиков: Как поменять батареи и не напороться на штраф

Самостоятельно менять батареи в квартире запрещено законом — замена радиатора должна происходить с ведома управляющей компании, предупредил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. По его словам, самый распространённый тип жилья в России — это советские дома, построенные до 1991 года, где используется вертикальная разводка отопления, а радиаторы считаются общедомовым имуществом.

Ответственность за их состояние несёт управляющая компания, а самовольная замена приравнивается к порче общедомового имущества. Для замены необходимо обращаться в УК, работы проводятся только её специалистами при наличии оснований. В новостройках, где используется горизонтальная разводка, отопительный прибор находится в зоне ответственности собственника квартиры, технически его можно заменить самостоятельно, но делать это нужно только после согласования с УК.

Также нельзя самостоятельно поставить батарею с большим количеством секций без согласования изменений в проекте теплоснабжения квартиры. Нарушение этих правил может повлечь за собой штрафы и обязанность восстановить систему за свой счёт, подчеркнул юрист.

«Каждый радиатор рассчитан инженерами под конкретную площадь комнаты и объём воздуха. Установка слишком мощной батареи нарушит тепловой баланс» — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

К слову, самовольная установка или замена радиаторов в квартире может обернуться штрафом до 1500 рублей. Речь идёт не просто о бытовом ремонте. Любые изменения в системе отопления затрагивают общее имущество дома и могут повлиять на его работу.